Deprem bölgesinde 450 hektarlık alan onarılacak

6 Şubat depremlerinin vurduğu Güney ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde doğal ekosistemi yeniden canlandırmak amacıyla kapsamlı bir restorasyon projesi başlatıldı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Amazon iş birliğiyle yürütülecek çalışma için 1,5 milyon Euro’luk bir kaynak ayrıldı.

Nil Dumansızoğlu / [email protected]

Doğa Temelli Çözümler Devreye Giriyor

Proje, depremden etkilenen 11 ilde ekosistemlerin korunması ve afetlere karşı daha dayanıklı yerleşim alanlarının oluşturulmasını hedefliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile koordineli yürütülecek çalışmalar kapsamında; yapay sulak alanlar, yağmur suyu hasadı sistemleri ve yerel tohum bankaları gibi doğa temelli uygulamalar hayata geçirilecek.

Adıyaman’daki Pilot Köy Model Olacak

Restorasyon çalışmaları ilk etapta Adıyaman’ın Yukarı Nasırlı Köyü’nde başlayacak. Bu bölge, diğer afet bölgeleri için bir "öğrenme ve uygulama merkezi" olarak kullanılacak. Proje kapsamında yaklaşık 2 bin kişiye teknik eğitim ve ekipman desteği verilerek ekosistem onarımının yerel geçim kaynaklarına dönüştürülmesi planlanıyor. Pilot bölgedeki başarılı uygulamalar, ilerleyen süreçte 20 farklı köye daha yaygınlaştırılacak.

Rehabilitasyonun Kapsamı

Toplamda 450 hektarlık bir alanı kapsayan rehabilitasyon planının detayları şöyle:

UNDP ve Amazon Desteği: 200 hektarlık alanda habitat restorasyonu ve atık su arıtımı çalışmaları.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM): 250 hektarlık ilave alanda ağaçlandırma ve erozyon kontrolü.

"Çevresel iyileşme ve ekonomik toparlanma birlikte ilerleyecek"

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey afet hazırlığında çevresel sorunları doğayla uyum içinde çözmenin, mücadele etmekten çok daha etkili sonuçlar verdiğini belirtti. Karacabey, bu yaklaşımın kırsal toplulukların dayanıklılığını artıracağını vurguladı.

UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic ise "daha iyi yeniden inşa" yaklaşımının merkezine doğayı koyduklarını ifade ederken; Amazon Türkiye Perakende Genel Müdürü Burak Erdem, projenin çevresel iyileşme ile ekonomik toparlanmayı birleştirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Amazon Türkiye Perakende Genel Müdürü Burak Erdem de şunları söyledi: “Türkiye'nin uzun vadeli geleceğine yönelik desteğimizi bir adım ileri taşıyoruz. Bu proje, depremde zarar gören ormanları restore ederken sürdürülebilir geçim kaynakları oluşturacak ve çevresel iyileşmeyle ekonomik toparlanmanın birlikte ilerleyebileceğini gösterecek.”

UNDP, Amazon'un sağladığı bu başlangıç finansmanının ek yatırımlar için bir katalizör olmasını hedefliyor. Yapılan analiz ve haritalama çalışmaları, gelecekteki rehabilitasyon stratejilerine yön vermeyi amaçlıyor. Ayrıca proje kapsamında geliştirilecek ekosistem restorasyonu ve doğa temelli istihdam rehberlerinin küresel ölçekte paylaşılması planlanıyor.