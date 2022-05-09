Tüpraş'tan ilk çeyrekte 896 milyon lira net kar

Tüpraş, ilk çeyrekte yüzde 85'lik kapasite kullanımıyla 6 milyon ton üretim ve 6,5 milyon ton satışla 76,5 milyar lira ciroya ulaştı.

Tüpraş, yukarı yönlü hareket eden ürün marjları ve Brent ham petrol fiyatındaki artışa bağlı oluşan stok karının etkisiyle yılın ilk çeyreğinde 896 milyon lira net kar elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, modernizasyon, enerji verimliliği ve dönüşüme yönelik yatırımlarını sürdüren Tüpraş, yüzde 45'i sürdürülebilirlik hedefine yönelik olmak üzere toplam 240 milyon liralık yatırım harcaması gerçekleştirdi.

Yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan Tüpraş, söz konusu dönemde yüzde 85'lik kapasite kullanımıyla 6 milyon ton üretim ve 6,5 milyon ton satışla 76,5 milyar lira ciroya ulaştı. Şirketin 2030 yılına kadar yaklaşık 1 gigavatlık sıfır karbonlu elektrik üretim portföyüne ulaşmayı hedeflediğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Brent ham petrol fiyatındaki yükseliş, enerji maliyetlerindeki artış ve özellikle Rusya’dan Avrupa’ya ihraç edilen motorin ve ara ürün arzındaki kesilme ile orta distilat ürün marjları rekor seviyelere çıktı. Yılın ilk iki ayında ürün marjları beş yıllık ortalamaları yakalarken, üretim ile ilişkili olarak, özellikle doğal gaz fiyatındaki yüksek artışlar, rafinaj faaliyet karlılıkları üzerinde sınırlayıcı bir etkiye sebep oldu. Mart ayında yukarı yönlü hareket eden ürün marjları ve Brent ham petrol fiyatındaki artışa bağlı oluşan stok karının etkisi ile Tüpraş ilk çeyrekte 896 milyon lira net kar elde etti. Tüpraş, Koç Holding'in liderliğinde yürütülmekte olan Karbon Dönüşümü Programı kapsamında, geçtiğimiz yıl kasımda hayata geçirdiği Stratejik Dönüşüm Planı doğrultusunda Aygaz ve Koç Holding'den, elektrik üreticisi Entek Elektrik hisselerini devralmak üzere gerekli adımları attı. Entek'in sahip olduğu mevcut kurulu yenilenebilir elektrik kapasitesi ve büyüme planlarının Tüpraş'ın stratejik hedefleri ile uyumu sayesinde sıfır karbon elektrik alanında atılan adımların hızlanması hedefleniyor."