“Turizmde 2019 rakamlarına ulaşılacak”

Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum’un genel müdürü Ferman Doğan, erken rezervasyonlarda yüzde 20’lik bir artış gerçekleştiğini belirtti. Bu yıl turizmde 2019 rakamlarının yakalanacağını ifade Doğan, “Türkiye yılın kazanan ülkelerinden biri olacak" dedi.

Dünyada 125’inci yaşını kutlayan Kempinski markasının Bodrum’daki temsilcisi Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum’un genel müdürü Ferman Doğan bu yıl turizm gelirlerinde 2019 rakamlarına ulaşılabileceğini söyledi. Rakip ülkelere göre Türkiye’nin çok başarılı bir yıl geçirmesini beklediklerini ifade eden Doğan, “Türkiye bu yılın kazanan ülkelerinden biri olacak. Türkiye’de aşılamanın yaygınlaşmasıyla birlikte 2021 yılında lüks turizmde yükseliş yaşandı ve bu yükseliş devam ediyor. Oteldeki oda fiyatları belli seviyelere erişti. Önümüzdeki dönemde COVID-19 tedbirlerinin kaldırılmasıyla seyahat eden turist sayısının daha da artmasını bekliyoruz. Erken rezervasyonlarda yüzde 20’lik bir artış görüyoruz. 2019 rakamlarını yakalayabileceğimiz bir yıl olacak” dedi.

Rakiplerle başa baş noktada

Türkiye’nin şu anda Avrupa’da başta İngiltere olmak üzere en çok tercih edilen destinasyonlar arasında Almanya’da dördüncü, Hollanda’da ise üçüncü sırada yer aldığını belirten Doğan, değer konusunda da Türk turizminin önemli bir yol kat ettiğini açıkladı. Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Oda fiyatları konusunda Türkiye, Akdeniz çanağındaki rakipleriyle başa baş bir noktada. Rakamlar birbirine çok yakın. Genel olarak tur operatörlerinin çizdiği tablo iyimser. İkame pazarlar konusunda Avrupa’da önemli çalışmalar var. Avrupa’nın en büyük tur operatörü, bu yıl 1 milyon Avrupalı turisti Antalya’ya, 500 bin turistiyse Bodrum, Dalaman ve Fethiye’ye getirecek. 2023 yılında ise kapasite artırımı için Türk otelleri ile görüşmelere başladı.”

İç pazarda harcamalar yüzde 20 yükseldi

Ferman Doğan yurt içi turizm pazarının da bu yıl önceki yıla göre ciddi bir toparlanma gösterdiğine dikkat çekti. “Yurt içi seyahat harcamaları, 2021’e göre yüzde 20 yükseldi” dedi.















