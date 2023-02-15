Türk Hava Yolları 9 milyar liralık hisse geri alımı yapacak

THY, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada hisse geri alım programı başlattığını duyurdu.

15.02.2023 09:15:460
Paylaş Tweet Paylaş
Türk Hava Yolları 9 milyar liralık hisse geri alımı yapacak

Türk Hava Yolları (THY) pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla 9 milyar liralık hisse geri alım programı başlattı.

THY, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada hisse geri alım programı başlattığını duyurdu. Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Geri Alınan Paylar Tebliği'nde bugün uygulamaya aldığı değişiklik çerçevesinde hisse değerinin pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla 3 takvim yılını kapsayacak şekilde hisse geri alım programı başlatılmasına karar verildiği bildirildi.

Geri alıma konu edilebilecek azami tutarın, şirketin nakit portföyünden karşılanmak üzere, 9 milyar lira olarak belirlendiği kaydedilen açıklamada, geri alınacak azami pay sayısının şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 5'i ile sınırlandırılmasına ve yapılacak pay geri alım işlemlerinin ilk Genel Kurul toplantısı gündemine alınarak Genel Kurulun bilgisine sunulmasına karar verildiği ifade edildi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Capital 2023 Şubat başlıkları

Capital 2023 Şubat başlıkları

Capital 2023 Şubat başlıkları

Capital 2023 Şubat başlıkları

Capital 2023 Ocak başlıkları

Capital 2023 Ocak başlıkları

Capital Aralık 2022 konu başlıkları

Capital Aralık 2022 konu başlıkları

Capital 2022 Kasım başlıkları

Capital 2022 Kasım başlıkları

Capital 2022 Ekim başlıkları

Capital 2022 Ekim başlıkları

Yorum Yaz