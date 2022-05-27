Türk-İş gıda enflasyonu yüzde 100'ü aştı

Türk-İş gıda enflasyonu yıllık bazda Mayıs'ta yüzde 107 olarak kaydedildi. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı ise 6.017,85 TL’ye çıktı.

Enflasyon açısından öncü göstergelerden biri olarak kabul edilen Türk-İş gıda enflasyonu Mayıs'ta yıllık yüzde 107 olarak kaydedildi. Konfederasyonun Açlık ve Yoksulluk Sınırı Mayıs araştırmasına göre yoksulluk sınırı da 20 bin TL'ye dayandı.

Gıda enflasyonunda yükseliş ivmesi Mayıs ayında da hız kesmeden devam etti. Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 13,04 oranında gerçekleşti. Beş aylık değişim oranı yüzde 46,85 oranında oldu.

Araştırmasının 2022 Mayıs ayı sonucuna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı diğer deyişle açlık sınırı 6.017,85 TL’ye çıktı.

Yoksulluk sınırı olarak bilinen gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı 19.602,14 TL’ye, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 7.836,46 TL’ye yükseldi.

Süt ve peynir ortalama yüzde 10 zamlandı

Türk-İş'in topladığı fiyat verilerine göre süt ve peynirde ortalama yüzde 10 fiyat artışı yaşandı. Yoğurttaki artış ise yüzde 24 oldu. Tavuğun kilogram fiyatı 40 TL’yi geçti. Nohut fiyatları gerilerken kırmızı mercimek fiyatı sabit kaldı. Kuru fasulye ve yağlı tohumlar zamlandı.

Ayçiçek yağı, zeytinyağı ve margarin zamlandı. 1 litre ayçiçek yağında 56,50 TL’ye kadar yükselmiş fiyat etiketleri tespit edildi. Son bir ayda yüzde 25 fiyat artışı yaşayan tereyağı ise bu ay yine zam rekoru kırdı.

Ortalama sebze kg fiyatı 12,25 TL, ortalama meyve kg fiyatı 18,3 oldu. 20’si sebze ve 5’i meyve olmak üzere toplam 25 üründeki fiyat değişimi hesaplamada dikkate alındı. Ortalama meyve-sebze kg fiyatı 13,46 TL olarak tespit edildi.