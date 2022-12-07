TÜRK-İŞ'ten asgari ücrette taban rakam açıklaması

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, asgari ücret görüşmelerinde pazarlığa 7 bin 785 lira üzerinden başlayacaklarını bildirdi. Atalay: Masaya 5 bin 500 ile değil 7 bin 785 TL ile oturacağız.

Türk İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada, pazarlığa başlanacak rakamın Türk-İş'in açlık sınırı olan 7 bin 785 lira olacağını söyledi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkan Ergün Atalay’dan Başkanlar Kurulu toplantısı sonrasında asgari ücret talebine ilişkin açıklama geldi. Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na gittiklerinde masaya 5 bin 500 lira ile değil açlık sınırı olan 7 bin 785 lira oturacaklarını söyledi.

Masada, asgari ücrete uygun olmayan bir rakamın ortaya çıkması halinde, o masada olmayacaklarını söyleyen Atalay, asgari ücretin artık geçim ücreti haline geldiğini dile getirdi. "Bu konu hakkında herkes bir rakam söylüyor. Bizim elimizde bir veri var. 40 yıldır veri yapıyoruz. Burada ne var açlık-yoksulluk var, eğitim var, bizim uzmanları hesaplıyor. Uzman arkadaşlar bize bunun bilgisini veriyor. Bu, bekar bir işçi için 10 bin 170 lira. Rakam söylemek kolay. Önümüzdeki konu vergi" diyen Atalay, ülkeyi yönetenlerin vergi düzenlemesi yapması gerektiğine dikkat çekti.

Alım gücü bal gibi düştü

Atalay, asgari ücretin ilk toplantısında talep edilecek rakama ilişkin olarak, "Emek sıkıntı içinde, 14.00'de komisyon toplantıya girecek. Bizim, burada konuşmaya başlayacağımız rakam 5 bin 500'den değil, 7 bin 785 lira olacak. Toplumun büyük kesimini memnun edecek bir rakam olursa imza atacağız. Toplumun, işçinin razı gelmeyeceği bir rakamı imzalamayacağız" ifadelerini kullandı. Siyasilerin alım gücünün düşmediğini ileri sürdüklerini belirten Atalay, " Bunlar markete gitmiyor. Nasıl düşmedi, alım gücü bal gibi de düştü. Dün 35 liraya aldığınız peynir bugün 150 lira. Enflasyon da artmasın, asgari ücret de artmasın" diye konuştu.