Turkcell, İnteltek'i satıyor

KAP’a yapılan bildirimde, satış için bağlayıcı ön sözleşmenin dün imzalandığı ve işlemin 2020 yılının ilk yarısında tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Turkcell’den KAP’a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Turktell Bilişim Servisleri A.Ş., Global Bilgi Paz. Dan. ve Çağrı Servisi Hizm. A.Ş. ve Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş.’nin toplamda %55’ine sahip olduğu İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş.’deki (“İnteltek”) paylarının tamamının tüm hak ve borçlarıyla birlikte İnteltek’in diğer pay sahiplerinden Intralot Iberia Holding SAU’ya devrine yönelik bağlayıcı ön sözleşme 14 Ocak 2020 tarihinde imzalanmıştır. İlgili işlemin, Hisse Devir Sözleşmesi imzalanması ve gerekli izinlerin alınmasını takiben 2020 yılı ilk yarısında tamamlanması öngörülmektedir. Nihai devir bedeli Inteltek’in UFRS net defter değeri çerçevesinde belirlenecek olup, işlemin mali tablolarımıza önemli etkisi olması beklenmemektedir.

İDDİA İHALESİNİ KAYBETMİŞTİ

İnteltek 15 yıl sürdürdüğü spor müsabakalarına dayalı bahis oyunu yürütme imtiyazını geçen yıl Şubat ayında sonuçlanan ihaleyle Demirören Holding ile ABD’li Scientific Games’in iştiraki Şans Girişim’e kaptırmıştı.