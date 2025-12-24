Turkcell’in ‘Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zekâ Projesi’ mezunlarını verdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kadınların yapay zeka alanında yetkinlik kazanmasını ve teknoloji üretiminde aktif rol almasını hedefleyen programın kapanış töreni, İstanbul'da yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI) işbirliğinde, Kasım 2024'te başlatılan projenin mezuniyet töreninde, "İleri Seviye Makine Öğrenme", "Görüntü İşleme" ve "Doğal Dil İşleme" olmak üzere üç ayrı kategoride birinciliği kazanan katılımcılara ödülleri verildi.

Çok aşamalı bir değerlendirme sürecinden geçirilerek belirlenen projelerden "Pentagent", "Censorly" ve "Aller Mind", 200 bin liralık para ödüllerinin sahibi oldu.

Türkiye'nin yapay zeka alanında ihtiyaç duyduğu iş gücüne katkı sunmayı amaçlayan Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zeka Programı'ndan 255 kadın mezun oldu.

Bir yıl boyunca alanında uzman mentorlardan teknik ve kişisel gelişim odaklı eğitimler alan katılımcılar, süreç boyunca edindikleri bilgi ve yetkinlikleri kendi yapay zeka projelerine dönüştürdü.

- "Ülkemizin dijital geleceğini hep birlikte yazacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, kadınların yapay zeka alanında değer ve çözüm üreten bireyler olmasına ve 12 yıldır bilgiye erişimde fırsat eşitliği sağlanmasına katkı sunan projenin, Türkiye'nin en büyük yazılım topluluğu haline geldiğini belirtti.

Bugüne kadar yazılımdan siber güvenliğe, sürdürülebilirlikten yapay zekaya kadar geniş bir yelpazede, yaklaşık 12 milyon kişiye dokunduklarına değinen Koç, bu kapsamda hayata geçirdikleri "Geleceği Yazan Kadınlar"ın, kendileri için hep ayrı bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Koç, kadınların teknoloji alanında üretim gücünü artırmayı hedeflediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Çağın gerekliliğine uygun yetkinlikler sunacağımız eğitim programları tasarladık. Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zeka programımızı da bu anlayışla hayata geçirdik, ülkemizin yapay zeka ekosistemine nitelikli insan kaynağı kazandırmayı amaçladık. Kadınların teknoloji alanında girişimcilik potansiyellerini ve istihdam olanaklarını artırmayı hedeflediğimiz ve bu yıl ilk kez gerçekleştirdiğimiz programda, ülkemizin dört bir yanından 17 bin kişiye temas ettik. Tüm arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Türkiye'nin Turkcell'i olarak, ülkemizin dijital geleceğini hep birlikte yazacağız."

- "Kadınların teknoloji ekosistemindeki rolüne güç katıyor"

Turkcell İnsan ve İş Destek Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu da projenin, çok paydaşlı yapısı sayesinde kamu, özel sektör ve teknoloji ekosistemi arasında kalıcı ve ölçülebilir bir etkileşim zemini oluşturduğuna işaret etti.

Yapay zekanın yalnızca teknik bir uzmanlık alanı değil, aynı zamanda iş yapış biçimlerini, karar alma süreçlerini ve liderlik anlayışlarını dönüştüren yeni bir çağın adı haline geldiğine değinen Durdu, programın, Türkiye'nin yapay zeka ekosistemine nitelikli insan kaynağı kazandırırken, kadınların bu dönüşümün merkezinde yer alması adına stratejik bir katkı sunduğunu ifade etti.

Durdu, yolculuklarında kendileriyle aynı vizyonu paylaşan iş ortaklarına ve tüm katılımcılara teşekkür ederek, projeye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zeka Programı'nı Turkcell'in yapay zeka ekiplerinin liderliğinde hayata geçirdik. Teknik mentörlükten kişisel gelişime 250 saat süren eğitimlerle desteklediğimiz 255 kadın, programımızdan mezun oldu. Bu başarıya giden yolda 40 kişisel gelişim mentoru ve 21 teknik mentor arkadaşımız, katılımcılarımıza destek verdi. Teknik eğitimlerimizin yanı sıra üretken yapay zeka ve toplumsal cinsiyet eşitliği, Türkçenin doğru kullanılması, CV hazırlama, mülakat teknikleri ve simülasyonu, pazar analizi, müşteri segmenti, pazar payı gibi konularda eğitimler sunduk. Kapsamlı eğitim programımızın neticesinde hayata geçirilen en iyi 3 proje ise ödül sahibi oldu. Ödül kazanan arkadaşlarımızı ve mezunlarımızı tebrik ediyorum."

- "Kadınlarımızla gurur duyuyoruz"

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli ise kadınların sosyal hayatta ve iş hayatında daha fazla ve aktif rol almasını istediklerini aktardı.

Bu sayede Türkiye'nin daha güçlü ve kalkınmış olacağına inandıklarının altını çizen Kestelli, şu ifadeleri kullandı:

"İş dünyası, bilim, eğitim, kültür, sanat ve spor yaşamında büyük başarılara imza atan kadınlarımızla gurur duyuyoruz. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde, 81 ilde çalışmalarını sürdüren TOBB Kadın Girişimciler Kurulu il başkanlarımız ve kurul üyelerimizle girişimcilere rehber olmaya, hem kadın hem genç girişimci sayısının artırılmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, proje paydaşlarımız Turkcell ve Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi başta olmak üzere projeye emek veren, gönül veren herkese teşekkür ediyor, programa başvuran, süreci başarıyla tamamlayan, kendini bu alanda ispat eden cesur ve başarılı kadınları en içten dileklerimle kutluyorum."

TRAI Kurucusu Halil Aksu da insanlık tarihinin en büyük teknolojik devriminin içinde bulunduklarını, yapay zekanın her yere dokunacağını ve her şeyi dönüştüreceğini kaydetti.

Aksu, "Bu işlere kadın eli değerse, çok daha güzel, insancıl, estetik ve şefkatli olacak. Bu yüzden Turkcell'i tebrik ediyorum, Geleceği Yazan Kadınlara ihtiyacımız var, yolunuz ve bahtınız açık olsun." değerlendirmesini yaptı.