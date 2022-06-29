Türkiye kozmetik pazarı her yıl yüzde 10 büyüyor

Ticaret Bakanlığı'nın raporuna göre, Türkiye'de son yıllarda doğal sabunlar, şampuanlar, saç bakım ürünleri ve saç boyaları, cilt ve vücut bakım ürünleri üretimi dikkati çekiyor.

Ticaret Bakanlığı, hazırladığı Kozmetik Sektör Raporu ile sektörün fotoğrafını çekti. Rapora göre, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren çok uluslu firmaların çoğu Türkiye'de üretim ve pazarlama faaliyetleri yürütüyor. Sektördeki birçok yabancı yatırımcı lisans anlaşmaları ve ortak girişimler aracılığıyla üretimlerini sürdürüyor.

Türkiye'deki ekonomik gelişmeye bağlı olarak, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri pazarı her yıl ortalama yüzde 10 büyüyor. Pazarda doğal kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin payının yüzde 5 civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu durum, dünya pazarıyla paralellik gösteriyor.

Ülkede pazarlanan ürünlerin sadece yüzde 10'unu Türkiye menşeli ürünler oluşturuyor. Saç bakım ürünleri, sektör içinde en büyük paya sahip olurken şampuanlar, saç bakım ürünlerinin yaklaşık yüzde 59'unu oluşturuyor. Tıraş ürünleri, tüy dökücüler, banyo ve duş ürünleri, el sabunları, dudak ve göz makyaj malzemeleri, deodorantlar ve ter önleyici ürünler, parfümler, kolonyalar ve bebek bakım ürünleri başlıca üretilen ürünler olarak dikkati çekiyor.

Türkiye'de son yıllarda sektörde doğal sabunlar, şampuanlar, diğer saç bakım ürünleri ve saç boyaları, cilt bakım ürünleri, vücut bakım ürünleri ve diğer doğal kozmetikler üretilmeye başlandı. Özellikle doğal sabun ve şampuan üretimi ülke çapında birçok küçük ölçekli firma tarafından gerçekleştiriliyor. Dünyaca ünlü defne ve zeytinyağı sabunları Türkiye'de büyük miktarlarda üretiliyor.

Dünya standartlarında üretim yapılıyor

Türk kozmetik ve kişisel bakım ürünleri endüstrisi kalite bakımından da dünya standartlarında üretim yapmaya başladı. Birçok firma "ISO 9000 Kalite Sistem Sertifikası"na ve "ISO 14001 Sertifikası"na sahip durumda bulunuyor.

Türk kozmetik ve kişisel bakım ürünleri üreticileri çevre konusunda, son ulusal ve uluslararası gelişmeleri de yakından takip ediyor. Ülkedeki Kozmetik Kanunu, AB Kozmetik Direktifi'ne uyumlaştırılırken Sağlık Bakanlığı tarafından, yeni Avrupa Birliği Kozmetik Tüzüğü'nün uyumlaştırma çalışmaları devam ediyor.

Kozmetik üretim yerleri için "ISO 22716 Standardı" zorunlu olarak uygulanırken Avrupa Birliği ülkelerine kozmetik ürün ihraç edecek firmaların ise söz konusu tüzük uyarınca Avrupa Birliği Komisyonu Bildirim Portalı Sistemi'ne ürün bilgilerinin kaydının yapılması zorunluluğu bulunuyor.

Kozmetik ihracatı artıyor

Raporda, Türkiye'nin kozmetik sektörü dış ticaretine ilişkin rakamlara da yer verildi. Buna göre, kozmetik sektörü ihracatı yıllar içinde artış trendini sürdürüyor. Söz konusu ihracat, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17 artış göstererek, 1,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Türkiye kozmetik sektörü ihracatından en fazla payı 2021'de yüzde 24 ile tıraş ve deodorant ürünleri ile güzellik/makyaj ürünleri aldı.

Türkiye kozmetik sektörü yaklaşık 199 ülkeye ihracat yaparken geçen yıl sektör ihracatının yüzde 10,5'i Irak'a, yüzde 8,5'i ABD'ye ve yüzde 5,3'ü İran'a gerçekleştirildi.

TİM 2023 İhracat Stratejisi kapsamında temizlik ve kozmetik maddeleri ile sabun sektörünün 2023 ihracat hedefi 3,3 milyar dolar olarak belirlendi.

Türkiye'nin kozmetik maddeleri ithalatı da 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,7 artış göstererek 1,3 milyar dolar oldu. 2021 yılında en fazla ithalat sanayide kullanılan koku verici maddeler ve karışımlarda gerçekleştirilirken bu ürün grubunu güzellik, makyaj ve cilt bakımı için müstahzarlar ve parfümler takip etti. Geçen yıl kozmetik ürünleri ithalatında en fazla payı alan ülkeler sırayla yüzde 18,3 ile Fransa, yüzde 14 Almanya ve yüzde 10,4 ile İrlanda oldu.