Türkiye’de benzinli araçlara talep liderliğini koruyor, elektrikli araçlara geçiş temkinli

2.344 kişinin katıldığı araştırma sonuçlarına göre, petrol fiyatları artsa da içten yanmalı motorlu araçlar tüketicilerin ilk tercihi olmaya devam ediyor. Katılımcıların %55’i elektrikli araçların Türkiye’de yavaş yavaş yaygınlaşacağını söylüyor. arabam.com’un gerçekleştirdiği araştırmada tüketicilere “Şu an araç alacak olsanız hangi yakıt tipini tercih edersiniz?” sorusu sorulduğunda katılımcıların %33’ü benzinli, %21’i dizel, %17’si hibrit, %16’si LPG’li araçları ve %14’ü elektrikli araç alacağını belirtiyor.

Elektrikli araç tercih etmeyen kullanıcılara nedenleri sorulduğunda ise batarya ömrü ve şarj istasyon sayısının sınırlı olması yanıtı iki temel endişe olarak dikkat çekiyor. Bu iki unsur, birbirine çok yakın oranlarla yaklaşık %27 seviyesinde ölçülüyor. Katılımcıların %19’u fiyatların yüksek olmasını gerekçe gösterirken, %18’i ikinci el değer kaybı endişesi duyduğunu belirtiyor. %9’u ise “diğer” yanıtını veriyor.

Elektrikli araç tercihinde en büyük motivasyon yakıt tasarrufu

arabam.com’un araştırmasına göre elektrikli araç tercih eden kullanıcıların %40’ı bu tercihlerinin temel nedeni olarak yakıt tasarrufunu öne çıkarıyor. Bu veri, ekonomik faktörlerin elektrikli araçlara geçişte belirleyici rol oynadığını gösteriyor. Katılımcıların %20’si düşük bakım maliyetini, %17’si teknolojik yenilikleri, %14’ü çevresel duyarlılığı ve %10’u vergi avantajlarını tercih nedeni olarak belirtiyor.

Tüm katılımcılara yöneltilen “elektrikli araçların kullanımı Türkiye’de nasıl değişir” sorusuna ise %55 oranında “yavaş yavaş yaygınlaşır” yanıtı veriliyor. Katılımcıların %20’si elektrikli araçların hızla yaygınlaşacağını düşünürken, %15’i durumun değişmeyeceğini düşünüyor. %10’luk bir kesim ise kullanımının azalacağını tahmin ediyor. Araştırma, Türkiye’de tüketicilerin elektrikli araçların yaygınlaşmasına temkinli yaklaştığını gösteriyor. Katılımcıların önemli bir bölümü, elektrikli araçların hızlı bir dönüşümle değil, kademeli olarak yaygınlaşacağı görüşünde birleşiyor.

“Tüketici Davranışlarında Rasyonel Tercihler Öne Çıkıyor”





Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, “Araştırma sonuçları, tüketicilerin araç tercihlerinde yalnızca maliyet değil; erişilebilirlik, alışkanlıklar ve ikinci el piyasasının genişliği gibi faktörleri birlikte değerlendirdiğini gösteriyor. Benzinli araçların liderliğini koruması da bu çok boyutlu karar sürecinin bir sonucu. Elektrikli araçlara olan ilginin artması ise oldukça önemli; ancak bu dönüşümün tüketici gözünde zamana yayılan, kademeli bir süreç olarak ilerleyeceği anlaşılıyor. Özellikle yakıt tasarrufu ve düşük bakım maliyetlerinin öne çıkması, ekonomik dinamiklerin belirleyici rolünü ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde teşvikler ve şarj altyapısındaki gelişmelerin bu dönüşümü hızlandırmasını bekliyoruz.” dedi.