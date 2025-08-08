Türkiye'nin AB ülkelerine ihracatı ilk 6 ay arttı

Türkiye'nin Ocak-Haziran döneminde AB ülkelerine ihracatı 57,7 milyar dolara ulaştı. Ülkenin en büyük ticari ortağı Almanya'ya ihracat, 717,2 milyon dolar düzeyinde artış gösterdi.

Türkiye'nin, Avrupa Birliği (AB) üyesi 20 ülkeye ihracatı bu yılın ilk yarısında artış kaydetti.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, ihracat yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 artarak 131,4 milyar dolara ulaştı.

Küresel ticaretin tarife savaşlarından etkilendiği bu dönemde Türkiye'nin en önemli ticari ortağı konumunda bulunan AB'ye yönelik ihracat da önemli miktarda artış gösterdi.

Geçen yılın ilk 6 ayında AB üyesi ülkelere toplamda 53,4 milyar dolar ihracat yapılırken, bu değer 2025'te yüzde 8 artışla 57,7 milyar dolara çıktı.

Almanya'ya ihracat 717 milyon dolar arttı

ABD Başkanı Donald Trump'ın "anlaşma sağlamazlarsa yüksek gümrük vergileri getireceğini" bildirdiği AB ülkeleri, bu dönemde Türk ürünlerine ilgi gösterdi.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinin 20'sine Türkiye'den yapılan ihracat artış gösterirken, tutar bazında en büyük artış, Türkiye'nin ülke olarak en büyük ticari ortağı Almanya'ya satışlarda görüldü. Bu ülkeye ihracat 717,2 milyon dolar arttı.

Aynı dönemde Slovenya'ya ihracat 563,1 milyon dolar, Yunanistan'a ihracat ise 531 milyon dolar artış gösterdi.

En hızlı ihracat artışı Estonya'ya

Oran olarak bakıldığında ise en hızlı ihracat artışı Estonya'da gözlendi. Geçen yılın ilk ayında söz konusu ülkeye 125 milyon 138 bin dolar ihracat gerçekleşirken, bu değer 2025'te 269 milyon 917 bin dolara ulaştı. Böylece Estonya'ya ihracat yüzde 115 arttı.

Slovakya'ya ihracat yüzde 50,2 Slovenya'ya yüzde 49,1, Yunanistan'a yüzde 22,7 artış kaydetti.