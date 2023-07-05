“Söz Uçar Yazı Kalır” ve “Uluslararası Bir Sorun Olarak Deniz Haydutluğu: Somali Örneği” adlı kitapların da yazarı olan Tarkan Deniz’in “Türkiye’nin Antik Yeraltı Şehirleri” adlı üçüncü kitabı 22 Haziran 2023 tarihinde Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık (KDY) tarafından 188 sayfa olarak yayımlandı.

Türkiye’nin 7 Coğrafi Bölgesi; Akdeniz, Karadeniz, Ege, Marmara, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’dan yüz civarında kadim yer altı şehirlerini kapsayan ve tek bir yerde toplayan, tarihi ve kültürel mirası ülkemize ve dünyaya tanıtabilmek için yazılı eserdir. Kitapta yer alan iller ise; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Bayburt, Bitlis, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak ve Yozgat.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılına ithaf olunan ve İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık’ın desteğiyle yayımlanan kitap için bir takdim yazısı kaleme alan Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar; “Binlerce yıl öncesinin gizemlerini barındıran antik yer altı şehirleri deyince aklımıza tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Türkiye geliyor. Gizemli yapılarla dolu derinlerde saklı bir dünya hazinesi olan bu yer altı şehirleri geçmişi daha iyi anlamamız için bizlere tarihin kapılarını aralıyor. Tarkan Deniz tarafından kaleme alınan Türkiye’nin Antik Yeraltı Şehirleri adlı kitabın baskıdan önceki ilk halini okuduğumda Anadolu’da bir tarih yolculuğundaymış gibi hissettim kendimi. Kitap eşsiz yer altı şehirlerini keşfe çıkıyor ve okurlarını tarihin derinliklerinde bir yolculuğa davet ediyor. Kitabın sayfaları arasında dolaşırken, bu yer altı şehirlerinin nasıl inşa edildiğini, hangi amaçlarla kullanıldığını ve o dönemdeki yaşamı anlamaya çalışıyoruz. İlginç mimari özellikler, gizli geçitler ve yer altı mekanizmaları hakkında bilgi edinirken, okuyucular kendilerini antik medeniyetlerin yaşam tarzlarına bir adım daha yakınlaştıklarını düşüneceklerdir” dedi.