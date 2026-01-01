Türkiye'nin ekonomi ajandasında bu yıl hangi konular öne çıkacak?

Türkiye ekonomisi, bu yıla ilk hafta açıklanacak ihracat ve enflasyon rakamlarıyla yoğun şekilde girecek, yıl boyunca da dezenflasyon ve sürdürülebilir büyüme alanlarında atılacak adımlar gündemi belirleyecek.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin 2026 ekonomi ajandasında sürdürülebilir büyüme ve dezenflasyon sürecinin yanı sıra küresel ekonomik gelişmelerin ticarete etkileri ve ev sahipliği yapılacak uluslararası etkinlikler öne çıkıyor.

Türkiye ekonomisi 2025 yılını dezenflasyon süreciyle geçirirken 2022 ve 2023 yılı sonlarında yüzde 64-65 seviyesinde gerçekleşen enflasyon, 2024 sonunda yüzde 44,4'e geriledi. Kasım 2025'te ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) son 4 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 31,07'ye düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025 dönemi enflasyon verilerini 5 Ocak'ta açıklayacak. Bu verilerin açıklanmasıyla yılın son 6 aylık dönemindeki enflasyon oranı da belli olacak. Bu nedenle devlet memurları, sözleşmeliler ve emekliler söz konusu verileri merakla bekliyor.

- Enflasyonda düşüş, ticarette rekor beklentisi

TÜFE'nin 2026-2028 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program'da (OVP) 2025'te yüzde 28,5 gerçekleşmesi tahmin edilirken 2026'da yüzde 16 seviyelerine inmesi öngörülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığın 2026 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, "2026'da daha destekleyici küresel finansal koşullar, ılımlı emtia fiyatları, sıkı para ve maliye politikası, güçlenen finansal istikrar, beklentilerdeki iyileşmenin hızlanmasıyla dezenflasyonda daha güçlü momentum olacak. Dolayısıyla 2026 yılında enflasyonun hedefler doğrultusunda düşmeye devam edeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması planlanan organizasyonla aralık ayı ve 2025 yılı dış ticaret rakamlarının 3 Ocak'ta açıklanması bekleniyor. Bir önceki yılı rekorlarla kapatan ticaret 2025 yılında da performansını sürdürmüş, sık sık rekor ticaret rakamları kamuoyuna duyurulmuştu.

- Sürdürülebilir büyüme hedefi

Dezenflasyon sürecinin yanı sıra bu yıl sürdürülebilir büyüme hedefi çalışmaları da devam edecek.

Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde 2024'ün aynı çeyreğine kıyasla yüzde 3,7 büyüme göstermişti. 2025'in son çeyreğine ve yılın tamamına ilişkin büyüme rakamlarının 2 Mart'ta açıklanması bekleniyor.

Ekonomide 2024'te yüzde 3,3 büyüme kaydedilirken 2025'te de büyümenin yüzde 3,3 gerçekleştiği tahmin ediliyor. OVP hedefleri doğrultusunda 2026'da ekonominin yüzde 3,8 büyümesi öngörülüyor.

- PPK 8 toplantı gerçekleştirecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun (PPK) bu yıl alacağı faiz kararları da iş ve ekonomi dünyasınca yakından takip edilecek.

Kurul 11 Aralık 2025'te gerçekleştirdiği yılın son toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 39,5'ten yüzde 38'e indirmişti. PPK'nin 2026'da 8 toplantı yapması öngörülüyor. Bu kapsamda 2026'nın ilk toplantısı 22 Ocak'ta yapılacak.

PPK toplantılarının yanı sıra TCMB tarafından aç��klanan enflasyon raporları da ekonomi çevrelerinin odağında yer alacak. TCMB'nin bu yıl 12 Şubat, 14 Mayıs, 13 Ağustos ve 12 Kasım'da enflasyon raporlarının tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirmesi öngörülüyor.

- Kredi notları ajandadaki başlıklar arasında

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının da Türkiye'nin kredi notunu gözden geçirme tarihleri 2026'da öne çıkacak konular arasında yer alacak. Bu kapsamda Mayıs 2023'ten bu yana Moody's Türkiye'nin kredi notunda üç, Standard & Poor's (S&P) ve Fitch Ratings ikişer kademe artışa gitti.

Yeni yılın ilk kredi derecelendirme değerlendirmesinin 23 Ocak'ta Fitch Ratings ve Moody's'ten gelmesi beklenirken S&P'nin kararını 17 Nisan'da açıklaması bekleniyor.

- Yoğun ticaret diplomasisi ve uluslararası etkinlikler

Ekonomi ajandasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl ticaret ve ilişkilerin geliştirilmesi için yapacağı ziyaretler ve kabuller de önemli yer tutacak.

Bu kapsamda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve iş insanları 2025'i ticari diplomatik görüşmelerle geçirirken bu ziyaretlerin 2026'da yoğunlaşması planlanıyor. Bakan Bolat, geçen ay başında yaptığı açıklamada, diğer ülke bakanlarıyla gerçekleştirdikleri toplantılar ve ticaret diplomasisi kapsamında katıldıkları etkinliklere ilişkin bilgi verirken 110 yurt dışı temas gerçekleştirdiklerini ifade etmişti.

Serbest ticaret anlaşması (STA) görüşmelerinin de öne çıkması beklenen 2026'da Körfez İşbirliği Konseyi ile STA, İngiltere ile de Serbest Ticaret Anlaşması'nı hizmetler sektörüne genişletme müzakerelerinin devam etmesi bekleniyor.

- Trump'ın yeni tarife söylemleri gündeme yansıyacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifesi söylemleri ve küresel ticarette değişen koşullar geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yakından takip edilecek.

Türkiye 2026'da ticaretten spora, çevreden diplomasiye uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazırlanırken bu kapsamda ticari ilişkilerin geliştirilmesi için görüşmeler gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

- Etkinlik ajandası gözleri Türkiye'ye odaklayacak

Bu çerçevede Türkiye 2026'da UEFA Avrupa Ligi Finali'ne, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31), Türk Devletleri Teşkilatının 13'üncü zirvesine ve 77. Uluslararası Uzay Kongresi gibi birçok uluslararası etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Etkinliklerin ayrıca Türkiye'nin turizm gelirine de katkı sağlaması öngörülüyor. Türkiye'nin turizm gelirinin 2026'da 68 milyar dolara, giriş yapan ziyaretçi sayısının da 65,5 milyona ulaşması hedefleniyor.

- 5G dönüşümü herkesi etkileyecek

Türkiye'deki dijitalleşme ve iletişim teknolojisi adımlarının hız kazanması öngörülürken 5G teknolojisi ülkede 1 Nisan 2026 itibarıyla kullanıma sunulacak. Sanayiden savunmaya kadar birçok alanda bu değişim ve dönüşümün etkilerinin bu yılla birlikte hissedilmesi, hayatın her alanında 5G hızının etkili olması bekleniyor.