Türkiye'nin ilk görme engelsiz online market platformu

“Engelsiz Migros” mottosuyla alışverişte engelleri kaldıran Migros, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde önemli bir çalışmayı duyuruyor. Migros, Migros Sanal Market ve Migros Hemen uygulamaları ve Migros.com.tr web sitesinden görme engellilerin de rahatlıkla alışveriş yapabilmesi için dikkat çekici bir iş birliğine imza attı. Migros, BlindLook ile geliştirdiği sesli simülasyon teknolojisi sayesinde Türkiye’nin ilk görme engelsiz online market platformunu hizmete sunuyor.

Migros, 2017 yılında başlattığı ‘Engelsiz Mağaza’ ve daha sonrasında Migros Sanal Market mobil uygulamasını görme engelli müşterilerinin kullandığı ekran okuyucu programlarla uyumlu hale getirdiği çalışmalarını bir adım öteye daha taşıyor. Görme engellilerin en temel ihtiyaçlarını online kanallarından karşılamak üzere yola çıkan Migros, görme engelliler için özgürlük teknolojileri geliştiren girişim BlindLook ile önemli bir iş birliği yaptı.

Türkiye’deki 1 milyondan fazla görme engelli bireyin hayatını kolaylaştıracak uygulama için Migros Sanal Market ve Migros Hemen’in mobil uygulaması ve web sitesinde kullanılacak sesli simülasyon teknolojisi geliştirildi. Sesli simülasyon ile görme engellilere tüm site anlatılıyor, hangi işlem için ne yapmaları gerektiği konusunda yönlendirmede bulunuluyor. Migros, böylece Türkiye’nin ilk görme engelsiz online market platformunu hayata geçirmiş oldu.

“Online market platformlarında engelleri kaldıran ilk markayız”

Migros Ticaret A.Ş. E-Ticaret İş Birimi Yönetici Direktörü Orçun Onat, “Migros Sanal Market’i 81 ile, hızlı teslimat modelimiz Migros Hemen’i ise 47 ile yaygınlaştırdık. 81 ile ulaşmakla kalmıyoruz, ilçelerde yaşayan müşterilerimiz de online hizmetimizden faydalanabilsinler diye her geçen gün ilçe sayımızı arttırıyoruz. E-ticaret tarafında da hedefimiz, her zaman müşterilerimizin ihtiyaçlarını dinlemek ve hayatlarını daha da kolaylaştıracak çözümler bulmak. BlindLook ile yaptığımız bu iş birliği sayesinde artık görme engelli kullanıcılarımız için market alışverişi yapmak çok kolay olacak. İstedikleri ürünleri ve markaları rahatça arayabilecek, istedikleri gibi ürün ve fiyat karşılaştırması yapabilecek ve zahmetsizce ihtiyaç duydukları ürünleri kapılarına kadar sipariş verebilecekler. Online market platformlarında engelleri kaldıran ilk marka olduğumuz için mutluyuz” dedi.

50 ilde 280’e yakın Engelsiz Mağaza

Migros, 2017 yılında başlattığı Engelsiz Mağaza projesine de hız kesmeden devam ediyor. 50 şehirde 280’e yakın mağazaya ulaşan bu konseptte işaret dili bilen ve yakasında işaret dilini bildiğini gösteren rozet bulunan en az bir çalışan bulunuyor. Engelsiz Mağazalarda engelli ve ileri yaştaki müşterilerin yardım talep etmesi durumunda bir Migros çalışanı, alışverişleri süresince kendilerine eşlik ediyor. Mağazalarda birer adet tekerlekli sandalye bulunuyor ve tüm reyon aralıkları tekerlekli sandalyenin geçebileceği aralık olan en az 90 cm olarak düzenleniyor. Mağazanın kasalarından en az biri tekerlekli sandalye geçişine uygun aralıkta kurulup engelli, yaşlı ve hamile müşterilerin kullanımına öncelikli olarak belirleniyor. Mağaza giriş alanı gerek duyuluyorsa rampa ve tutunma demiri ile destekleniyor. Migros ve Macrocenter mağazalarını da kapsayan Engelsiz Mağazaların tamamında “Engelsiz Mağaza” logosu bulunuyor ve tüm bu kriterlerin karşılanıp karşılanmadığı aylık olarak raporlanıyor.