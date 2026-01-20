Türkiye’ye güven artıyor: Yabancı yatırımcının rotası yeniden TL varlıklar oldu

Küresel ekonominin birçok zorlukla mücadele ettiği bu dönemde, yurt içinde uygulanan politikaların etkileri giderek daha belirgin hale geliyor. Ekonomi yönetiminin attığı adımlar çerçevesinde dezenflasyon süreci sürerken, bu durum gelecek dönemde enflasyonun daha da yavaşlayacağı beklentilerini öne çıkarıyor.

Bu süreçte zayıf dolar ve gerileyen petrol fiyatları halihazırda dezenflasyon sürecine destek verirken, hissedilen olumlu etkinin kısa vadede sürebileceği tahmin ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, katılımcıların cari yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı beklentisi ise yüzde 23,35'ten yüzde 23,23'e geriledi.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada güven veren duruşu, yabancı yatırımcıların Türk lirası varlıklara talebini artırırken, ülkenin borçlanma maliyetleri de geriliyor. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), Eylül 2025'ten bu yana düşüş eğiliminde hareket ediyor. CDS, 5 Ocak tarihinde 204,5 baz puana inerek Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyesine gerilerken, bölgede jeopolitik tansiyonun bir miktar artmasıyla sınırlı bir yükseliş kaydetti.

- Yurt dışı yerleşikler güçlü alıma geçti

Bu süreçte yabancı yatırımcıların tahvil ve hisse senedi piyasalarındaki alımları dikkat çekerken, Türkiye'deki bankaların yurt dışı şubeleri hariç tutulduğunda yurt dışı yerleşiklerin son 10 haftadır net alıcı konumda olduğu görüldü.

Yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Ocak haftasında 766 milyon dolarlık tahvil, 138,5 milyon dolarlık ise hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Böylece yurt dışı yerleşiklerin son 10 haftadaki net DİBS alımları 3 milyar 74 milyon dolara ulaşırken, hisse senedi tarafında aynı dönemde yaklaşık 1,1 milyar dolarlık net alım kaydedildi.

DİBS piyasasında Türkiye'deki bankaların yurt dışı şubeleri de dahil edildiğinde, yurt dışı yerleşiklerin 15 Ağustos haftasından bu yana en yüksek alımı gerçekleştirdiği görüldü. Bu gelişmelerle birlikte, yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku 9 Ocak haftasında 36 milyar 325,3 milyon dolara yükselirken, DİBS stoku da 18 milyar 405,4 milyon dolardan 19 milyar 247,3 milyon dolara çıktı.

Analistler, söz konusu gelişmelerin Türkiye'de enflasyonun yavaşlamaya devam edeceğine yönelik fiyatlamaları güçlendirdiğini, bunun da tahvil piyasasındaki olumlu seyrin öne çıkmasında etkili olduğunu belirtti.

Türkiye'de dezenflasyon sürecinin başarıyla yürütüldüğüne dikkati çeken analistler, bu sayede TCMB'nin faiz indirimleri için politika alanı kazandığına işaret etti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvil, Kasım 2025'ten bu yana gerileme eğilimini sürdürerek, yüzde 35,98 ile yaklaşık 26 ayın en düşük seviyesine indi.

Bu gelişmeler, ekonomistlerin TCMB'ye yönelik faiz indirimi beklentilerinde de hissedildi. AA Finans'ın TCMB'nin 22 Ocak Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 46 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 3'ü politika faizinin 100 baz puan, 42'si 150 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin etti. Ekonomistlerin ocak ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 36,5'e çekilmesi yönünde oldu.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine bu yılda devam edeceğine dair beklentilerin halihazırda gelişmiş ülke borsalarını olumlu etkilemesi, gelişmekte olan piyasa borsalarının ise gelişmiş ülke borsalarına göre daha fazla talep görmesi bekleniyor.

Analistler, mevcut durumda gelişmekte olan piyasaların gelişmiş ülke borsalarından görece daha fazla getiri sunabileceğine yönelik değerlendirmelere dikkati çekerek, yurt içinde faiz indirimleriyle birlikte yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesiyle Borsa İstanbul'da da rekor serisinin devam edebileceğini belirtti.

Bu arada, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin kredi notu ya da görünümü konusunda pozitif bir revizyon yapması durumunda da TL varlıklara ilginin artmaya devam etmesi öngörülüyor.

- "Tahvil ve hisse senedi piyasasına girişler artabilir"

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Pariterium Danışmanlık şirketinin kurucusu İsmet Demirkol, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın Londra sunumu ve aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD'deki temasları sonrası yatırımcı tarafında yabancıların TL varlıklara ilgisinin artmaya devam ettiğini belirtti.

CDS'lerdeki gerileme ve geçen yılın yüzde 30 civarında enflasyon oranıyla kapatılmasının yanı sıra muhtemelen Ocak 2026 itibarıyla bu yıl sonuna kadar dezenflasyon sürecinin devam edeceği beklentisinin bu duruşu güçlendirdiğine işaret eden Demirkol, TCMB'nin brüt döviz rezervlerinin 200 milyar dolara yaklaşması ile swap hariç net rezervlerin de 70 milyar doları aşmasıyla yabancı tarafında görünümün olumlu olduğunu kaydetti.

Demirkol, "Bundan sonraki süreçte hem tahvil tarafında hem de hisse senedi piyasasında TCMB'nin faiz indirimlerine kademeli olarak devam edeceği öngörülerinden dolayı girişlerin artacağını söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.