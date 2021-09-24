TÜRKKEP ihracatçı şirketlere hız ve zaman kazandırıyor

Pandemi döneminde şirketlerin kamusal ya da ticari faaliyetlerini online ortamda yürütmesi gerekliliği ile birlikte e-dönüşüm sektörünün önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

Hemen hemen her sektörden KOBİ ya da holding düzeyinde şirketler dijital çözümlere hızla yöneldi. Dijitalleşemeyen firmalar ekonomik sıkıntılarla baş etmeye çalıştı, üretim, pazarlama, lojistik gibi birçok alanda tıkanmalar yaşandı.

Türkiye’de faaliyet gösteren 100 bine yakın ihracatçı firma e-ihracat sistemine ayak uydurmanın gerekliliğini yaşayarak öğrendi. E-dönüşüm sektörünün öncü kurumlarından Türkkep Genel Müdürü Olcay Yıldız “Kağıt ortamında yapılan tüm iş akış süreçlerinin, temassız ve kağıtsız ortamda online yapılmasının önemi ortaya çıktı. İhracat gerçekleştiren şirketlerin e-dönüşüm hizmetleri hız ve maliyet açısından ciddi avantajlar sağlıyor. Turquality başta olmak üzere ihracat destek başvuruları KEP ve e-imza ile yapılıyor. Uzun dönemli atılması gereken elektronik imza TÜRKKEP İmza ile atılabiliyor. İhracatçı Birlikleri ile tüm yazışmalar KEP üzerinden yapılıyor. İhracat ağırlıklı çalışan firmaların kullanabileceği tüm e-dönüşüm hizmetleri TÜRKKEP olarak sunuyoruz” dedi.

Kamu yazışmaları için EYP şart…

'Bakanlıklar ve kamu ile yazışırken KEP yerine e-yazışma yapmak, yani EYP (Elektronik Yazışma Paketi) oluşturmak gerekiyor. EYP yazışmanın doğru kurum ve daireye gittiğini anlamak için oldukça önemli bir elektronik çözüm. Nisan ayına kadar EYP 1.3 standardı vardı, artık Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofis EYP 2.0 standardının zorunlu olduğunu açıkladı' diyen Türkkep Genel Müdürü Olcay Yıldız “TÜRKKEP bugün EYP 2.0 standardını sorunsuz destekleyen tek çözümü sağlıyor. Kamu ile yazışma yapan özel şirketlerin e-yazışma ortamını kullanabilmesi için KEP hesabı sahibi olmaları, aynı zamanda KEP gönderdikleri ortamdan EYP de oluşturabilmeleri gerekiyor.” dedi.

Birçok alanda kullanılabilen EYP özellikle Gümrük Müdürlükleri ile yazışmaları sık olan ihracatçı markalara hız ve güven kazandırıyor. E-dönüşüm çözümleri ile kişisel hatalar minimize ediliyor ve şirketlerde özellikle arşivleme, gönderim, kağıt, insan kaynağı maliyetlerinde yaklaşık yüzde 80’e varan tasarruf sağlanıyor.

Dijitalleşemeyenler ek vergi riskleriyle karşı karşıya kalacak

Firmalar iş akış süreçlerini geleneksel yöntemlerle yürütmeye devam ettikleri takdirde ek gümrük vergi yükünün altına girme riskiyle karşı karşıyalar. Avrupa Birliği karbon vergisine takılmamak için kağıt ve kargo kullanımını azaltan KEP çözümleri dijital dönüşümlerini bugünden başlatan ihracatçılara bir kaç yıl içerisinde rekabetçi avantaj sağlayacak.

Olcay Yıldız “AB, geçtiğimiz günlerde 2030 yılına kadar üye ülkeler karbon emisyonunu yüzde 55 azaltıp 1990 yılı seviyelerine getirme hedefini ve yakın gelecekte karbon emisyon seviyesi belirlenen sınırların üzerinde olan üreticilerden ithalat yaparken ek vergiler koyacaklarını açıkladı. Son yıllardaki bu trende paralel 2016 yılında tonu 5 Euro’dan işlem gören karbon sertifikaları önce 40 şimdi 60 Euro’nun da üzerine çıktı. Almanya başta olmak üzere Avrupa’da birçok ülkede ‘Yeşil’ partilerin seçimlerin en güçlü adayı olarak görünmesi, eğer bu partiler iktidara gelir veya iktidar ortağı olursa bu konunun üzerine daha da sıkı bir şekilde gidileceğini gösteriyor” diyor. Bu vergiler gündeme geldiğinde karbon ayak izini azaltmamış olan şirketler ek gümrük vergileriyle rekabet avantajını yitirme veya yüksek fiyattan karbon sertifikası satın alarak karlılıklarını düşürme riskiyle karşı karşıyalar.