Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (2 Aralık)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,9605973 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,8165077 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 102,039 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)