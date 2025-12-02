Türkiye’nin Lider Fintech Konferansı Webrazzi Fintech, 10 Aralık’ta gerçekleşecek!

Bu sene 14.'sü düzenlenecek olan Webrazzi Fintech 2025’e sayılı günler kaldı. Konferans, tüketicilerin değişen finansal ihtiyaçlarını ve yeni nesil finansal teknolojileri gündemine alacak.

Webrazzi Fintech 2025, bankacılığın gelişimi, blockchain entegrasyonu, açık bankacılık, dijital ödemeler, dijital bankalar, yapay zekânın finansal uygulamaları ve daha birçok öne çıkan başlığı sektör liderleri ve girişimcilerle birlikte ele alacak. Networking alanları, sunumlar ve zengin içerikli oturumlarla dolu geçecek konferans, katılımcılara sektördeki son trendleri yakından takip etme ve yeni iş birlikleri kurma imkânı sunacak.

Webrazzi Fintech 2025, sabah saatlerinde başlayarak dikkat çekici paneller ve sunumlarla devam edecek. Etkinlik boyunca networking fırsatları sunan kahve molaları ve öğle yemeği ile katılımcılar bir araya gelecek; ayrıca fuaye alanında şirketleri ve girişimcileri yakından tanıma fırsatı da sunulacak. Ek olarak, Finans sektörüne yön veren liderlerin katılımıyla gerçekleşecek workshop salonunda, birbirinden ilgi çekici eğitimlere katılma imkanı sunulacak.

Webrazzi Fintech 2025'in yeni konuşmacıları belli oldu!

Konferansın şu ana kadar açıklanan konuşmacılarına buradan göz atabilirsiniz.

Webrazzi Fintech 2025'e katılmak ve bu eşsiz deneyimi yaşamak için şimdiden yerinizi ayırtabilirsiniz.

Webrazzi Fintech 2025’in konferans programı ve tüm ayrıntıları çok yakında açıklanacak.

10 Aralık’ta, Wyndham Grand İstanbul Levent'te görüşmek üzere!

