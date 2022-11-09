TÜSİAD Başkanı'ndan 'düşük faiz' çağrısı

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan 14. Rekabet Kongresi'nde konuştu. Düşük faiz politikasının amaçlarının tekrar ele alınması gerektiğini belirten Turan "Bankacılarla birlikte iş dünyası da krediye erişemediğini söylüyor. Yatırım için düşük faiz yeterli değil, finansmana erişim de önemli" diye konuştu.

Ekonomideki öngörü ufkunun uzaması ve ülkenin geleceğine güven duyulmasının sadece ekonomik politikalar ile elde edilemeyeceğini belirten Turan "İş, bireysel ve toplumsal yaşamın tüm alanlarında güvenilir ve kapsayıcı kuralları hayata geçirmeden hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, ifade özgürlüğü, denetleyici ve düzenleyici kurumların özerkliği gibi alanlarda ilerleme sağlamadan ekonomiyi yeşil ve dijital dönüşüme hazırlayarak adımları rahatlıkla atabilecek bir zemin oluşmayacaktır" dedi.

Turan "Küreseldeki sorunlar ve içerideki makroekonomik istikrarsızlık ister istemez dikkatleri bugünü kurtarmaya getiriyor. Küresel likiditenin azalması ve maliyetlerin yükselmesi, ABD ve Çin ekonomilerindeki de yavaşlama ve Avrupa'daki ekonomik daralma ekonomik ufkun belirsizleşmesine yol açıyor. Bu koşullar altında ihracat ve büyüme perspektiflerinin zorlaşması, dış açığının finansmanının sıkıntıya düşmesi ihtimali de yükseliyor" şeklinde konuştu.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan tüm bunlara rağmen ekonomide geçmişten gelen yapısal sorunların çözülebileceğini, bugün karşı karşıya kalınan konjonktürden kaynaklanan ilave zorlukların üstesinden gelinebileceğini söyledi.