TÜSİAD Başkanı'ndan 'düşük faiz' çağrısı

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan 14. Rekabet Kongresi'nde yaptığı konuşmada düşük faiz politikasının amaçlarının tekrar ele alınması gerektiğini söyledi.

9.11.2022 11:12:400
Paylaş Tweet Paylaş
TÜSİAD Başkanı'ndan 'düşük faiz' çağrısı

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan 14. Rekabet Kongresi'nde konuştu. Düşük faiz politikasının amaçlarının tekrar ele alınması gerektiğini belirten Turan "Bankacılarla birlikte iş dünyası da krediye erişemediğini söylüyor. Yatırım için düşük faiz yeterli değil, finansmana erişim de önemli" diye konuştu.

Ekonomideki öngörü ufkunun uzaması ve ülkenin geleceğine güven duyulmasının sadece ekonomik politikalar ile elde edilemeyeceğini belirten Turan "İş, bireysel ve toplumsal yaşamın tüm alanlarında güvenilir ve kapsayıcı kuralları hayata geçirmeden hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, ifade özgürlüğü, denetleyici ve düzenleyici kurumların özerkliği gibi alanlarda ilerleme sağlamadan ekonomiyi yeşil ve dijital dönüşüme hazırlayarak adımları rahatlıkla atabilecek bir zemin oluşmayacaktır" dedi.

Turan "Küreseldeki sorunlar ve içerideki makroekonomik istikrarsızlık ister istemez dikkatleri bugünü kurtarmaya getiriyor. Küresel likiditenin azalması ve maliyetlerin yükselmesi, ABD ve Çin ekonomilerindeki de yavaşlama ve Avrupa'daki ekonomik daralma ekonomik ufkun belirsizleşmesine yol açıyor. Bu koşullar altında ihracat ve büyüme perspektiflerinin zorlaşması, dış açığının finansmanının sıkıntıya düşmesi ihtimali de yükseliyor" şeklinde konuştu.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan tüm bunlara rağmen ekonomide geçmişten gelen yapısal sorunların çözülebileceğini, bugün karşı karşıya kalınan konjonktürden kaynaklanan ilave zorlukların üstesinden gelinebileceğini söyledi.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Musk'ın serveti 1 yılda 92 milyar dolar eridi

Musk'ın serveti 1 yılda 92 milyar dolar eridi

Alman hükümetinden Çinli şirkete engel

Alman hükümetinden Çinli şirkete engel

İstanbul iş dünyası İTO seçimleri için sandık başında

İstanbul iş dünyası İTO seçimleri için sandık başında

TÜSİAD Başkanı'ndan 'düşük faiz' çağrısı

TÜSİAD Başkanı'ndan 'düşük faiz' çağrısı

Türkiye'nin 10 aylık gayrimenkul karnesi

Türkiye'nin 10 aylık gayrimenkul karnesi

Ekonomiye ilişkin "torba" kanun Resmi Gazete'de

Ekonomiye ilişkin "torba" kanun Resmi Gazete'de

Yorum Yaz