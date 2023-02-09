Twitter'dan Türkiye’ye dezenformasyon taahhüdü

Twitter dezenformasyonla mücadele etme, gerçek dışı ihbar ve yalan haberleri önleme, sahte hesaplar hakkında hızlı işlem yapma noktasında Türkiye ile tam işbirliği içerisinde olmayı kabul etti.

9.02.2023 09:41:440
Paylaş Tweet Paylaş
Twitter'dan Türkiye’ye dezenformasyon taahhüdü

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın Twitter yöneticileriyle yaptığı toplantıda, Twitter’ın dezenformasyonla mücadele konusunda Türkiye ile daha fazla işbirliği içerisinde olma taahhüdü verdiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda, Twitter dezenformasyonla mücadele etme, gerçek dışı ihbar ve yalan haberleri önleme, sahte hesaplar hakkında hızlı işlem yapma noktasında Türkiye ile tam işbirliği içerisinde olmayı kabul etti.

Toplantıda ayrıca Twitter yetkililerinin, 5651 sayılı yasa kapsamında kişi haklarını ihlal eden, kamu düzenini bozan, can ve mal emniyetini tehlikeye atan paylaşımlara karşı atılacak adımlar konusunda daha fazla hassasiyet göstereceğini ifade ettikleri öğrenildi.

Sayan’ın Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı John Hughes ve Twitter Türkiye’den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Ronan Costello ile gerçekleştirdiği toplantıda, Twitter’ın dezenformasyonlarla etkili şekilde mücadele etme ve İnternet Ortamında İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülükleri hatırlatılmıştı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

BİM depremzedelere mağazalardan ürün dağıttı

BİM depremzedelere mağazalardan ürün dağıttı

Niz Olive zeytinyağı Arjantin’de 4 ödül birden kazandı

Niz Olive zeytinyağı Arjantin’de 4 ödül birden kazandı

AssisTT Hollanda’da şirket kurdu, Avrupa’ya açılacak

AssisTT Hollanda’da şirket kurdu, Avrupa’ya açılacak

Türk şirketten ‘elektronik’ atak

Türk şirketten ‘elektronik’ atak

Start Up Dergisi'ne Girişimcilik Ekosistemi'nden ödül

Start Up Dergisi'ne Girişimcilik Ekosistemi'nden ödül

'İyi İşler'den 27 kadın girişimci daha mezun oldu

'İyi İşler'den 27 kadın girişimci daha mezun oldu

Yorum Yaz