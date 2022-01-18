Uluslararası gözetim şirketine bir ay faaliyetten men cezası verildi

Ticaret Bakanlığı uluslararası gözetim şirketine bir ay faaliyetten men cezası verdi.

18.01.2022 10:12:000
Paylaş Tweet Paylaş
Uluslararası gözetim şirketine bir ay faaliyetten men cezası verildi

Ticaret Bakanlığı, KP Fitter and Associates Turkey Uluslararası Gözetim Ltd. Şti.'ye mevzuata aykırı davrandığı gerekçesiyle bir ay faaliyetten men cezası verdi.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) hükümlerine aykırı davrandığı tespit edilen KP Fitter and Associates Turkey Uluslararası Gözetim Ltd. Şti. bir ay faaliyette bulunamayacak.

Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

5 genç yatırımcı kurdu, 55 milyon dolarlık yatırımla bir ilke imza attı

5 genç yatırımcı kurdu, 55 milyon dolarlık yatırımla bir ilke imza attı

Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri belli oldu

Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri belli oldu

Düşük internet hızına fesih hakkı geldi, hizmeti kısıtlanan aboneye yeni ücret dönemi bitiyor

Düşük internet hızına fesih hakkı geldi, hizmeti kısıtlanan aboneye yeni ücret dönemi bitiyor

Uluslararası gözetim şirketine bir ay faaliyetten men cezası verildi

Uluslararası gözetim şirketine bir ay faaliyetten men cezası verildi

Telefon ve internet aboneliklerinde yeni dönem

Telefon ve internet aboneliklerinde yeni dönem

Avro Grubu enflasyondaki yükselişi görüştü

Avro Grubu enflasyondaki yükselişi görüştü

Yorum Yaz