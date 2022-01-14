UPT, Kırgızistan’daki ağını genişletiyor

Dünya genelinde 176 ülkede, 400 bin işlem noktasında Aktif Bank iştiraki olarak hizmet veren para transfer şirketi UPT, Kırgız bankalarıyla buluşarak yeni iş birlikleri konusunda temaslar sağlıyor ve hizmetler noktasında ağını yaygınlaştırıyor.

Hem fiziki, hem de dijital kanallarda dünyaya yayılmayı hedefleyen UPT Genel Müdürü Hakan Özat, “Yurt dışında faaliyette bulunarak ürünlerimizi müşterilere doğrudan sunduğumuz 11 ülkeden biri olan Kırgızistan’da, Kırgızistan Bankalar Birliği ile olan iş birliğimiz kapsamında Kırgız bankaları ile buluştuk” dedi.

Dünya genelinde 176 ülkede, 400 bin işlem noktasıyla hizmet veren Aktif Bank iştiraki ve Türkiye’nin lider para transferi şirketi UPT, tüm dünyada 130’dan fazla partneri ile büyümeye devam ediyor. Kırgızistan’da Bai Tushum, Bakai ve Dos Credo bankaları ile iş birliği içinde olan UPT, Türkiye ve tüm dünyaya para transferi işlemi gerçekleştiriyor ve tüm dünyadan gönderilen para transferlerinin ödemesini gerçekleştiriyor.

‘Kırgızistan’daki iş birliklerimizin sayısını artıracağız’

UPT olarak Kırgızistan’daki para transferi iş birliklerinin sayısını artırmayı ve mevcut iş birliklerini dijital alanda da genişletmeyi hedeflediklerini belirten UPT Genel Müdürü Hakan Özat “Türkiye’nin öncü ödeme kuruluşu olarak, yurt dışındaki faaliyetlerimizi büyütmeye devam ediyoruz. Yurt dışında faaliyette bulunarak ürünlerimizi müşterilere doğrudan sunduğumuz 11 ülkeden biri olan Kırgızistan’da Kırgızistan Bankalar Birliği ile olan iş birliğimiz kapsamında Kırgız bankaları ile buluştuk. Mevcut partnerlerimiz ile iş birliğimizi değerlendirip, diğer bankalar ile de iş birliği fırsatlarını görüştük. Toplantının sonunda organize ettiğimiz kokteylde Kırgız Bankalarının üst düzey yöneticileriyle yeni yılı kutladık. UPT olarak Kırgızistan’daki para transferi iş birliklerimizin sayısını artırmayı ve mevcut iş birliklerini dijital alanda da genişletmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

UPT’nin yeni mobil para transferi uygulaması UPTION

10 yılı aşkın süredir global para transferi dünyasında en çok tercih edilen firmalardan biri olan UPT’nin geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği mobil uygulaması UPTION ile fiziki noktalarda gerçekleştirilen tüm işlemler artık dijital dünyada. UPTION ile kullanıcılar, yurt içi ve yurt dışı hesaba, karta veya isme gönderim işlemlerini gerçekleştirebiliyor. UPTION ayrıca “Mesajla Para İste”, “QR ile Para Transferi” gibi günlük hayatı oldukça kolaylaştıracak pratik çözümler de sunuyor.