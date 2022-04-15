Uzaktan çalışma verimliyse, neden ofise dönülecek?

Gündemde önemli bir soru var: Uzaktan çalışmaya bu kadar alışmışken ve kişi başı verimliliğin arttığı görülüyorken, nasıl ve neden ofise dönülecek?

Gündemde önemli bir soru var: Uzaktan çalışmaya bu kadar alışmışken ve yapılan lokal ve global araştırmaların önemli bir çoğunluğunda uzaktan çalışma modeliyle kişi başı verimliliğin arttığı gösteriliyorken nasıl ve neden ofise dönülecek?

Capital Mart 2022 sayısındaki Dijital CEO köşesinde bu konuya değinen Özlem Aydın Ayvacı'nın sorusuna yanıtı Michael Page Teknoloji Bölümü Lideri Deniz Çakırgil Sezen, şöyle verdi:

LİDERLİK ZORLUYOR

“Dijital Türkiye Platormu ve KPMG Türkiye’nin ortak hazırladığı rapora göre 2 yıl içinde çalışanların yüzde 39’unun hibrit çalışma modelinde devam etmesi bekleniyor. Çalışanların yüzde 80’i hibrit bir çalışma ya da ofise dönmemeyi tercih ederken, yöneticilerin yalnızca yüzde 40’ı, sanal yöntemlerle ekibine liderlik ederek çalışırken daha rahat hissettiğini söylüyor. Liderlerin yüzde 80’i, çalışanların zamanlarının büyük kısmını ofiste geçirdiği hibrit çalışma modeli öngörüyor.

HİBRİTTEN BEKLENTİ

Verimliliği artırmanın işleri büyütmek için ön koşul olduğunun farkında olan şirketler, çalışanların işlerine duydukları memnuniyeti artırarak çalışma verimini yükseltmek amacıyla bu modele geçiş yapmanın daha doğru olduğunu düşünüyor. Uzaktan çalışmanın getirdiği özgürlük ve verimliliği, ofislerde olmanın getirdiği ortak çalışma kültürü ve sosyal ortamla entegre etmek olmazsa olmazlar arasında.”







