Visa Stablecoin Danışmanlık Servisi'ni tanıttı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stablecoin Danışmanlık servisi, stablecoin altyapısının giderek artan önemi ve istikrarıyla birlikte ortaya çıkan düzenleyici standartlar doğrultusunda, şirketlere strateji oluşturma ve uygulama konularında rehberlik eden kapsamlı hizmetler sunuyor.

Visa Danışmanlık ve Analitik (VCA) tarafından sunulan hizmet, bankalar, fintekler ve işletmelere pazar uyumu, strateji geliştirme ve uygulama süreçlerinde rehberlik etmeyi hedefliyor.

Avrupa'daki müşterilerin stablecoin teknolojisiyle inovasyon yapmasına ve büyümesine destek olmak amacıyla ödeme stratejileri ile kripto alanındaki uzmanlığını bir araya getiren şirket, Avrupa'da stablecoin piyasasının sınır ötesi ödemelerde verimlilik ve e-ticaret alanındaki inovasyonlara yönelik artan taleple birlikte hızla büyüdüğüne dikkati çekti.

Stablecoin piyasasının toplam değeri 250 milyar doları aşarken, Visa'nın hacmi, 30 Kasım itibarıyla yıllıklandırılmış bazda 3,5 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu veriler sektörün büyüme potansiyeline işaret ederken, stablecoin tabanlı mutabakat hacmini artıran Visa'nın bu adımı doğrultusunda şirketler de alandaki fırsatları değerlendirmek amacıyla Visa'nın hayata geçirdiği yeni Stablecoin Danışmanlık hizmetine yöneliyor.

Visa Danışmanlık ve Analitik Birimi'nin dünya genelindeki danışmanlar, veri bilimcileri ve ürün uzmanlarından oluşan ağı tarafından sunulan hizmetler arasında, stablecoin odaklı eğitimler ve pazar trendleri programları, stablecoin stratejisi geliştirme ve pazara giriş planlaması, kullanım alanlarının belirlenmesi ve pazara çıkış stratejilerinin hazırlanması ile stablecoin entegrasyonu için teknoloji altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yer alıyor.

Söz konusu hizmetler, Visa'nın blokzincir ve stablecoin teknolojileriyle küresel ödemeleri modernleştirmeye yönelik uzun soluklu öncülüğünün bir parçası olarak öne çıkıyor.

Şirket, 2023'te USDC kullanarak stablecoin ile mutabakat sürecini hayata geçiren ilk büyük ödeme ağlarından biri olurken, bugün 40'tan fazla ülkede 130'un üzerinde stablecoin bağlantılı kart ihraç programı bulunuyor.

Öte yandan, Visa Direct kapsamında yürütülen son çalışmalar, belirli yetki alanlarında uygun işletmelerin sınır ötesi ödemeleri stablecoin'ler aracılığıyla önceden fonlamasına ve bireylerin stablecoin cüzdanlarına doğrudan ödeme gönderilmesine imkan tanıyacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Visa Güney Avrupa Danışmanlık ve Analitik Başkanı Sertan Şener, Avrupa genelinde stablecoin'lerin ödeme inovasyonunu hızlandırdığını ve yeni dijital akışların önünü açtığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni Danışmanlık servisimizi, müşterilerimize pratik içgörüler ve özel öneriler sunmak üzere tasarladık. Bu sayede, güçlü stablecoin ve dijital varlık çözümlerinin benimsenmesi ve hayata geçirilmesi de dahil olmak üzere, büyüme fırsatlarını ortaya çıkarmalarına ve rekabette bir adım önde kalmalarına destek olmayı hedefliyoruz."