Vuslat Vakfı Kurucusu Vuslat Doğan Sabancı, iş dünyasına 'cömert dinleme' çağrısı yaptı

Vuslat Vakfı Kurucusu Vuslat Doğan Sabancı’nın iş dünyasının global anlamda gündeminde olan çalışanın bireysel mutluluğu ve iş memnuniyetinin artırılması hakkında yazdı...

Vuslat Vakfı Kurucusu Vuslat Doğan Sabancı, Dünya Ekonomik Forumu Davos 2023 gündemi kapsamında yayınlanan makalesinde çalışan mutluluğu ve üretkenliği, ofise geri dönüş alışkanlıkları ve kapsayıcı bir çalışma kültürü oluşturulması konularına “cömert dinleme”yi çözüm olarak önerdi.

Toplumda güçlü bağların oluşması için kendini, karşındakini ve doğayı cömertçe dinleme kültürünün geliştirilmesi hedefiyle iki yıl önce kurulan Vuslat Vakfı, iş dünyasına cömert dinleme anlayışının yaygınlaşması için çalışıyor.

Vuslat Vakfı Kurucusu Vuslat Doğan Sabancı’nın iş dünyasının global anlamda gündeminde olan çalışanın bireysel mutluluğu ve iş memnuniyetinin artırılması hakkında yazdığı “Cömert Dinleme: Yeni İş Dünyasında En Çok İhtiyaç Duyduğunuz Beceri” başlıklı makalesi, 16-23 Ocak tarihleri arasında Davos’ta düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu’nun gündemine girdi.

Doğan Sabancı makalesinde, dünyada süregelen “Sessiz İstifa” trendinin; liderlerin çalışanlarını cömertçe dinlemeyi başaramadıkları gerçeğini ortaya koyduğuna dikkat çekiyor. Özenle oluşturulan İK sistemlerinin, 360 derece geri bildirim metodolojilerinin veya yaratıcı ekip kaynaştırma faaliyetlerinin çalışanları anlama noktasında yetersiz kaldığını belirten Doğan Sabancı, cömert dinlemeyi duymanın ötesinde “hem kalp hem de akılla dinleyerek etkileşim kurmak” olarak tanımlıyor.

İş yerlerinin nitelikli insanları çekebilmesi ve çalışanlarını memnun edebilmesi için cömert dinlemenin önemini anlatan Doğan Sabancı, iş yerine bağlılığın cömert dinleme ile geliştirilebileceğini ve sürdürülebileceğini savunuyor. Vuslat Doğan Sabancı, COVID-19 sonrası, dünyanın dört bir yanındaki iş yerlerinde yaşanan bu büyük değişimin, liderlerin kurumlarının kültürlerini yeniden şekillendirmek için önemli bir fırsat oluşturduğunu belirtiyor.

Doğan Sabancı, araştırmalara dayanarak yazdığı makalesinde, dinlemenin iş yerinde yalnızca çalışanlarının iş performansını ve iş bilgisini artırmakla kalmayıp, stresi ve tükenmişlik sendromunu azaltarak ve bireysel mutluluklarını ve iş memnuniyetlerini de geliştirebilecekleri anlamına geldiğini vurguluyor.

Doğan Sabancı, makalesinde kişisel ve profesyonel deneyimlerimden yola çıkarak cömert dinleme becerisinin arttırılması ve kültürünün yaygınlaştırılması için liderlere; odaklanmanın önemi, ön yargı ve yargılamaların bir kenara bırakılması, öğrenmek için dinlemenin gerekliliği ve diyalog sırasında söz kesmemek gibi pratik yöntemler de öneriyor.

Makalenin orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.