Yabancı yatırımcı hissede alıma devam etti

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 1 Ağustos haftasında 135,5 milyon dolar net hisse alımı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 8,8 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 44,8 milyon dolar olurken, net DİBS (Teminat) ve DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmedi. Genel yönetim dışındaki sektör ihraç alımları ise net 61,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Stoklar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 33 milyar 267 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 14 milyar 284,2 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 561,4 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 2 milyar 473,8 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 836,9 milyon dolar seviyesinde açıklandı.