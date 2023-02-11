Yaşar Holding Onursal Başkanı Selçuk Yaşar hayatını kaybetti

Pınar, DYO gibi Türkiye’nin önde gelen markalarının kurucusu Egeli sanayici Selçuk Yaşar, 98 yaşında yaşamını yitirdi. Yaşar’ın cenazesi, 13 Şubat 2023 Pazartesi günü İzmir Karşıyaka Beşikçioğlu Camii’nden öğle namazına müteakip kaldırılacak ve Soğukkuyu Mezarlığı’nda aile kabristanına defnedilecek.

SELÇUK YAŞAR KİMDİR?

Selçuk Yaşar, 1925 yılında dünyaya geldi. Orta ve lise öğrenimini Saint Joseph’te, üniversite öğrenimini bugünkü adıyla Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tamamladı. 1945 yılında, Durmuş Yaşar Müessesesi’nde çalışarak iş yaşamına başladı.Selçuk Yaşar 1954 yılında Zuhal Krom ile evlendi. Çiftin, Feyhan, Selim ve İdil olmak üzere üç çocuğu dünyaya geldi.

Türkiye’nin ilk boya üretimi ve markası DYO’nun kurulmasında rol oynayan Selçuk Yaşar, et ve süt hayvancılığının geliştirilmesi amacıyla birçok önemli projeyi hayata geçirdi. 1973’te Pınar Süt’ü kuran Yaşar, yem ihtiyacını karşılama, nitelikli yemler üreterek hayvan verimini artırma amaçlarıyla yem ve besicilik faaliyetlerine yatırım yaptı, bu kapsamda Pınar Et’i kurdu. Selçuk Yaşar, kültür balıkçılığının önemine ve toplumun protein ihtiyacının balık üretiminin artışıyla desteklenmesi gereğine inanarak sektörün doğuşuna öncülük yaptı. Entegre hindi üretim tesisi de hayvancılık sektörüne yapılan değerli yatırımlardan biri oldu.

1970’li yılların başında Çeşme’nin ilk beş yıldızlı tatil köyü Çeşme Altın Yunus’u hizmete açan Yaşar, 2001 yılında Yaşar Üniversitesi'ni kurdu.

SİVİL TOPLUM GÖNÜLLÜSÜ

Selçuk Yaşar, 2004 yılında Yaşar Topluluğu Onursal Başkanı oldu.

Selçuk Yaşar, toplumun ve ülkenin iyiliği için birlikte hareket etmenin önemini bilerek geleceğin Türkiye’sini şekillendiren, toplumun sorunlarına duyarlı ve her zaman çözüm için gönüllü bir sanayici ve vatandaş oldu. TÜSİAD’ın kuruluşunda ve ilk yönetim kurulunda Türkiye’nin önde gelen sanayici ve iş insanlarıyla birlikte sorumluluk aldı. Bunun yanı sıra Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR), (ESİAD) Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD), Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) gibi iş dünyası derneklerinin de kurucuları arasında yer aldı.

Gençlik dönemlerinde aktif spor yapan Selçuk Yaşar, üyesi ve başkanı olarak en büyük destekçisi olduğu Karşıyaka Spor Kulübü’nün Onursal Başkanı'ydı.

Selçuk Yaşar, 1997 yılında ülke ekonomisine ve topluma katkıları sebebiyle “Devlet Üstün Hizmet Madalyası” ile onurlandırıldı.

İki yıl önce derin üzüntüyle sarsıldı

Selçuk Yaşar, oğlu Selim Yaşar’ı korona virüsten dolayı yaklaşık iki yıl önce kaybederek derin bir üzüntü yaşadı.

Selim Yaşar vefatından kısa bir süre önce Capital dergisinden Özlem Aydın Ayvacı’ya verdiği röportajda babası Selçuk Yaşar’dan öğrendiklerini de anlatmıştı. Selim Yaşar babası Selçuk Yaşar’ı şu sözlerle anlatmıştı:

“BABAM GİBİ YAŞARIM”

HAFTA SONLARI BİRLİKTEYİZ

Babamla hafta sonları buluşuyoruz. Cumartesi günleri balık çiftliğini konuşuyoruz. Pazar günü de inek çiftliğini, zeytin yağ üretimini konuşuyoruz. Ondan sonra babam çiftliklerle ilgileniyor, daha çok da balık ve büyükbaş çiftliklerle ilgileniyor. Hafta sonlarımızı baş başa geçiriyoruz. İşten de ülke gündeminden de konuşuruz.



İŞLERE KARIŞMAZ

Babam bugün işlere hiç karışmıyor. Babamın bana güveni önceden de tamdı şimdi de tamdır. Boya, kimya ve içecek grubunu aşağı yukarı 8 yıl yönettim. 8 yıl boyunca 11 şirketi idare ettim. 11’i de kârdaydı. Babam bana bir gün olsun, “Bu işi neden böyle yapıyorsun” demedi. Tüm işler başarılıydı.



AYNI DÜŞÜNCEDEYİZ

Biz aynı düşüncede olan insanlarız, milliyetçiyiz, milli markaları severiz. Yabancı ortakları da ancak teknoloji getirecekse azınlık olarak kabul edebiliriz. Dürüst çalışmayı severiz. Devlet ihalesi peşinde koşmayız. Mütevazıyız, benim yatım katım yoktur. Benden çok daha az parası olan insanların Boğaz’daki yatlarını görüyorum ama benim sosyete merakım yok. Aileme, evime ve işime bağlıyım. Akşam oldu mu evime giderim, ne içkim ne sigaram ne de kumarım var. Babam gibi yaşarım. Babam da böyledir.