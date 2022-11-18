Yatırım araçlarının bu haftaki performansı nasıldı?

Bu hafta yatırım araçları performansı şöyle oldu:

18.11.2022 21:06:370
Paylaş Tweet Paylaş
Yatırım araçlarının bu haftaki performansı nasıldı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,60, avro/TL yüzde 0,60, dolar/TL yüzde 0,41 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 0,08 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 4.446,58 ve en yüksek 4.784,01 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,60 artarak 4.526,73 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,08 değer kaybıyla 1.050 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,07 azalışla 7.035 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 1.723 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.722 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,41 yükselişle 18,6210 liraya, avro da yüzde 0,60 artarak 19,2350 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,78 ve bireysel emeklilik fonları da yüzde 1,30 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,53 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Borsadan haftalık kapanış rekoru: Yeni haftada hangi veriler var?

Borsadan haftalık kapanış rekoru: Yeni haftada hangi veriler var?

Yatırım araçlarının bu haftaki performansı nasıldı?

Yatırım araçlarının bu haftaki performansı nasıldı?

ECB Başkanı'ndan faiz ve enflasyon açıklaması

ECB Başkanı'ndan faiz ve enflasyon açıklaması

Bakan açıkladı: Doğalgaza aralıkta zam gelecek mi?

Bakan açıkladı: Doğalgaza aralıkta zam gelecek mi?

Gazprom, Azerbaycan'a gaz sevkiyatına başladı

Gazprom, Azerbaycan'a gaz sevkiyatına başladı

Yabancı plakalı taşıtlar için yeni düzenleme

Yabancı plakalı taşıtlar için yeni düzenleme

Yorum Yaz