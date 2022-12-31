Yatırım araçlarının bu haftaki performansı?

BIST 100 endeksi, en düşük 5.258,48 ve en yüksek 5.562,98 puanı gördükten sonra haftayı 5.509,16 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1, altının gram satış fiyatı yüzde 1,30, avro/TL yüzde 0,65, dolar/TL yüzde 0,20 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 5.258,48 ve en yüksek 5.562,98 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1 artarak 5.509,16 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,30 değer kazancıyla 1.094 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,30 artışla 7.330 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.771 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.794 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,20 kazanımla 18,7180 liraya, avro ise yüzde 0,65 artarak 19,9800 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,55 ve bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,39 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,07 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.



