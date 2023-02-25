Yatırım araçlarının bu haftaki performansı nasıl oldu?

BIST 100 endeksi, en düşük 5.014,44 ve en yüksek 5.264,83 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,63 artarak 5.058,75 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,63, dolar/TL yüzde 0,11 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 1,35, avro/TL yüzde 0,94 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 5.014,44 ve en yüksek 5.264,83 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,63 artarak 5.058,75 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,35 değer kaybıyla 1.100 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,34 azalışla 7.370 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 1.830 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.804 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,11 kazançla 18,8910 liraya yükseldi, avro ise yüzde 0,94 kayıpla 19,9350 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,70 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,62 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,56 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.