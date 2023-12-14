"Yılın yerel para birimi cinsinden kredi anlaşması" ödülünün sahibi Uludağ Enerji oldu

Şirketlerin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda, “Yılın Yerel Para Birimi Cinsinden Kredi Anlaşması” ödülünün sahibi Uludağ Enerji şirketler grubu (Uluğ Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş., Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., Uludağ Perakende Elektrik Satış A.Ş.) oldu.

Finansör bankalar olarak Türkiye İş Bankası, Garanti BBVA, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Denizbank ve Türkiye Finans Katılım Bankası’nın yer aldığı organizasyona Uludağ Enerji Grubu’nu temsilen şirket CEO’su Sinan Öktem ve şirket CFO’su Duygu Tokgöz katılım sağladı. Katılımcılar, küresel sermaye piyasası liderlerinin buluştuğu bu organizasyonda; mevcut paydaşlarla yeniden bağlantı kurmak, potansiyel paydaşlarla güçlü iş ilişkileri kurmak ve piyasanın finans liderlerinin mevcut ekonomik ortamda nasıl ilerlediklerini gözlemleyebilmek açısından pek çok farklı deneyimi de dinlemiş oldular.

Ödül ile ilgili görüşlerini aktaran Uludağ Enerji CFO’su Duygu Tokgöz; “Uludağ Enerji olarak başta toplumun ve müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak her yıl yüksek miktarda altyapı yatırımları yapıyoruz. Dağıtım şirketlerinin iş modeli her yıl gerçekleştirilen bu yatırımların finansmanı üzerine kurulu. Gelirlerimizin TL cinsinden olması sebebiyle finans sektöründe zorlukların baş gösterdiği bir yılda, sağladığımız TL cinsinden uzun vadeli finansmanın, finans sektörünün Oscarları olarak nitelendirilen böylesine prestijli bir ödüle layık görülmesinin gururunu yaşıyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve partnerlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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