Yolcu360'tan küresel başarı

Araç kiralama platformu Yolcu360, pandemi döneminde de başarısından hız kesmedi. Yolcu360, global internet ölçme ve karşılaştırma sitesi Similarweb.com’da zirve koltuğuna oturdu.

Beşinci yılında uluslararası bir başarı hikayesine imza atan marka, güvenilir analiz sitesi Similarweb.com’un 1 Mart 2020 verilerine göre araç kiralama kategorisinde globalde 43, Türkiye’de ise birinci sıraya yükseldi.

Pandemi nedeniyle zor günler yaşanan bu süreçte edinilen böylesi global bir başarıyı “misafir mutluluk saplantılı kurum” olmalarına bağlayan Yolcu360’ın CEO’su Umut Yıldırım, “Beşinci yaşını kutlayan platformumuz ilk günden bu yana misafir mutluluğu odaklı hareket ediyor. Esas amacımız misafirlerimizin mutluluğu. Bu mutluluğu sağlamanın yolu da onların beklenti ve isteklerine kulak vermekten, ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmaktan geçiyor. Yolcu360’ı ziyaret edenler istedikleri segmentte, ihtiyaçlarına yönelik aracı dakikalar içinde kiralayabiliyor. Misafirlerimiz, strese ve masrafa girmeden Yolcu360.com’da aradıkları aracı, binlerce marka ve model arasından en uygun fiyat garantisi ile bulabiliyor. Tüm ziyaretçilerimizin seçtiği lokasyon ve tarihte sorunsuz şekilde, aracını teslim almasını sağlıyoruz. Talep edildiği noktada koşulsuz iptal ve iade hizmetimiz de bulunuyor. Oluşturduğumuz bu yalın ve sistematik işleyişin bizi, Similarweb.com’un analizinde zirveye taşıdığına inanıyorum” dedi.

Sağlık çalışanlarına özel kampanya

Başarılarının devamı için farklı uygulamalara odaklandıklarını anlatan Yıldırım, “İhtiyaç ve beklentileri iyi analiz eden, deneyimli ekibiyle uygun çözümler üreten bir teknoloji markasıyız. Araç kiralama fiyat karşılaştırma sistemi ile kullanıcının aradığını hızlı ve güvenli bir şekilde bulmasını sağlıyoruz. Sonrasında yaptığımız analizlerle en uygun kampanyaları tasarlıyoruz. Beş yıl gibi kısa zamanda bu yaklaşımımızla geniş bir kitleye seslenmeyi başardık” dedi.

Şimdiye kadar yaptıkları kampanyalar arasında belki de en anlamlı olanına imza attıklarına değinen Yıldırım, “Temennimiz, bu dönemde herkesin evinde kalması ama zaruri bir durumda ya da görev gereği bir yerden bir yere gidilirken en güvenli ulaşım aracının araba olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle, içinden geçtiğimiz süreçte sağlık personelinin konforlu ve ekonomik ulaşımını kolaylaştırmak için onlara özel bir kampanya kurguladık. Tüm sağlık çalışanlarımıza yüzde 55 indirim tanımladık. Bu özel indirim kampanyasında özel fiyatlar günlük araç kiralama liste fiyatları üzerinden yüzde 55 indirim ile hesaplanıyor. Uygulamadan yararlanmak için kişilerin çalışan kartlarını göstermeleri yeterli oluyor” dedi.