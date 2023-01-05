Yüksek enflasyon, 2022'de BMW'nin araç satışlarını yavaşlattı

Alman lüks otomobil üreticisi BMW Group, 2022'de önceki yıla göre 100 bin daha az araç satarken, tamamen elektrikli araç satışlarını 2 katından fazla artırdı.

5.01.2023 01:41:090
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Yüksek enflasyon, 2022'de BMW'nin araç satışlarını yavaşlattı

BMW, geçen yıla ilişkin satış rakamlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin araç satışları, 2022'de bir önceki yıla 100 bin düşerek 2,44 milyona geriledi.

Alman üreticinin 2022'de tamamen elektrikli araç satışları 2 kattan fazla arttı ve satışlardaki payı yüzde 10'a yaklaştı. 2023'te bu payın yüzde 15'e çıkarılması hedefleniyor.

Yarı iletken kıtlığı, Çin'deki Kovid-19 kısıtlamaları ve Avrupa'daki enflasyon, geçen yıl BMW'de üretimi ve talebi yavaşlatmıştı.

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