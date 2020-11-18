Yüzde 95'ten fazla koruma sağlayan aşının yan etkileri açıklandı

Pfizer tarafından yapılan açıklamada, aşı için Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) birkaç gün içinde acil kullanım onayı için başvuru yapılacağı belirtildi. Biontech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, aşının nispeten düşük dozlu olduğu için hafif ve orta dereceli yan etkiler göstediğini söyledi.

Son dakika haberi! Amerikan ilaç devi Pfizer, Alman BioNtech SE ile birlikte geliştirdiği aşının 6 ülkede 43 binden fazla gönüllü üzerinde yapılan son aşama kilinik deneme sonuçlarında, yüzde 95'ten fazla koruma sağladığını duyurdu.

HAFİF YAN ETKİLER GÖZLEMLENDİ

"BNT162b2" adlı aşının 27 Temmuz ile 13 Kasım tarihleri arasında ABD, Almanya, Türkiye, Güney Afrika, Brezilya ve Arjantin'de yapılan üçüncü aşama klinik denemelerine 43 bin 661 kişi katıldı. Şirketten yapılan açıklamada, aşının tüm yaş ve etnik gruplarda istikrarlı sonuçlar verdiği ve önemli düzeyde yan etkiye neden olmadığı bildirildi.

Aşının birinci veya ikinci dozunun uygulanmasının ardından gönüllülerin yüzde 3,8'inde yorgunluk, yüzde 2'sinde baş ağrısı gözlemlendiği, ikinci dozun uygulanmasının ardından ise yaşlı katılımcılarda ateş ve hafif yan etkilerin meydana geldiği aktarıldı.

29 GÜNDE BAĞIŞIKLIK OLUŞTURDU

Bununla birlikte, aşının, Covid-19 nedeniyle yüksek risk altında bulunan 65 yaş üstünde etkinliğinin yüzde 94 olduğu bildirildi. Aşının virüsü etkisiz hale getirilmesi için gereken antikor seviyesini ise 29 günde sağladığı ifade edildi.

Bununla birlikte, corona virüs aşısı için ABD'de acil kullanım başvurusunun günler içinde gerçekleşmesi planlanıyor. Şirketten daha önce yapılan açıklamada, yıl sonuna kadar iki doz halinde uygulanması gereken aşının 50 milyon doz, gelecek yılın sonuna kadar ise 1,3 milyar doz üretileceği duyurulmuştu.

ŞU ANDA VAR OLAN EN ETKİN AŞI

Pfizer/Moderna geçen hafta geliştirdiği aşının ara klinik verilerinde yüzde 90'dan fazla koruma sağlandığını duyurmuş, ardından ABD'li ilaç şirketi Moderna önceki gün kendi aşısının yüzde 94,5 koruma sağladığını açıklamıştı. Pfizer'ın yeni açıklaması şu anda onu piyasadaki en etkin potansiyel aşıya sahip şirket konumuna getirdi.

AŞIYI GELİŞTİREN PROF. ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Financial Times'a konuşan BioNTech SE’nin kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, aşının nispeten düşük dozlu olduğu için hafif ve orta dereceli yan etkiler göstediğini söyledi. Şahin, aşıyı yaparken kullanılan haberci ribonükleik asitin “yeni bir ilaç sınıfı” (mRNA) yaratabileceğini söyledi.

Şahin tarafından yapılan açıklamada, "Hedefimiz en başından beri tüm yaş gruplarında tolere edilebilecek bir aşı dizayn etmek ve geliştirmekti. BNT162b2 adlı aşı adayımızda başarıyla amacımıza ulaştığımızı inanıyoruz. Şu anda düzenleyici kuruluşlarla çalışamızın detaylarını paylaşmak için iletişimdeyiz. Bu tarihi başarıya kendisini adayan k tüm insanlara teşekkür ederim. Aşının dünyaya dağıtımı için partnerlerimiz ve hülkümetlerle işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

PFIZER VE BIONTECH'İN HİSSE DEĞERİ YÜKSELDİ

Söz konusu duyurunun ardından, Pfizer’ın hisseleri yüzde 7 artarken, BioNTech’in ABD’de işlem gören hisseleri de yüzde 7,3 oranında arttı.