Nil Dumansızoğlu

ndumansizoglu@capital.com.tr

MYC Partners Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akdoğan, şıklığıyla dikkat çeken iş insanlarından… Onun tarzının en farklı tarafıysa kullandığı aksesuarlar. Aslında onunki bir koleksiyon değil, çünkü bütün aksesuarlarını kullanıyor. Ancak Akdoğan, yıllar içinde bir koleksiyon olacak kadar çok parçaya sahip olmuş. Yaklaşık 200’e yakın aksesuarı olan Akdoğan, kıyafetlerini bileklik, kol düğmesi ve broşlarıyla tamamlamayı seviyor. Onun bu ilgisi, eşi ve çocuklarının hediye ettiği bir bileklikle başladı. Koleksiyonunun en değerli parçası ise annesinin hatırası olan kuş kanadı şeklindeki kolyesi. Akdoğan, bu kolyeyi sürekli üzerinde taşıdığını söylüyor. Akdoğan’ın çok sayıda objesi de var. Düşüncelerini ve hatırlamak istediği değerleri, objelere yüklediği anlamlarla somutlaştırıyor. Örneğin bir nazar boncuğu ona hayatta tesadüflerin de olduğunu, bir dünya figürü olaylara geniş açıyla bakması gerektiğini düşündürüyor. Akdoğan, “Tek bir parça hiçbir şey ifade etmez. O parça ancak bütünü tamamladığında anlamlı olur. Bu düşünce benim tüm eğitim ve kariyer hayatımı etkiledi” diyor. Murat Akdoğan’la aksesuarları ve objelerine yüklediği anlamları konuştuk…

Kaç farklı koleksiyonunuz var? Neleri topluyorsunuz?

Aksesuarlarım ve objelerim var. Aslında ben koleksiyon yapmak amacında değilim. Aldıkça birikti ve bir koleksiyon gibi oldu. Bütün aksesuarlarımı kullanıyorum. Objelerimin de çoğu hediyedir. Hepsine bir anlam yüklüyorum.

Aksesuarlarınız arasında hangi parçalar var?

Kol düğmeleri, bileklikler, broşlar var. Bunlardan bazıları kendi tasarımlarım. Kafamdaki fikri Kapalıçarşı’daki ustalarla paylaşıyorum ve ortaya bir tasarım çıkıyor. Bazen kuyumculardan beğenip aldığım parçalar da oluyor. Ama benim bu konudaki en büyük zevklerimden biri antikalar… Dünyanın neresine gidersem gideyim oradaki antikacılara uğruyorum ve alışveriş yapıyorum. 120- 130 yıllık takılar bulduğum oluyor.

İlk hangi parçayla bu zevkiniz başladı?

Çok uzun zaman oldu… 8-9 yıla dayanıyor. Sanırım eşimin hediye ettiği bir bileklikle başladı.

Aksesuar koleksiyonunuzda kaç parça var?

150-200’den fazla vardır. Bunların içinde kol düğmeleri, broşlar ve bileklikler var. Sanırım 15-20 parça da kendi tasarımlarımdan oluşuyor. Artık arkadaşlarım da aksesuarlara olan ilgimi bildiği için bana özel günlerde hep takı hediye ediyorlar. Açıkçası ben de sevdiğim arkadaşlarıma böyle şeyler hediye etmeyi seviyorum. Artık arkadaşlarım da yaka iğnesi takıyor. Ekibimde de çok görüyorum, onları da etkiledim sanırım.

Günlük hayatınızda bu takıları kullanıyor musunuz?

Evet. Ya kravat ve takı ya da mendil ve takı kullanıyorum. Böylece standart tarzların ötesinde özgün bir tarz oluşturabiliyorum. Aksesuar kullandığım zaman, kravat takmasam bile iş hayatına uygun bir şıklık yakalayabiliyorum. Kol düğmesiz gömlek giymiyorum. Mutlaka bileklik, kol düğmesi ve broş takmaya dikkat ediyorum. Spor giyindiğim zaman da sadece bileklik takıyorum.