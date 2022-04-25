Dünya markası olma hedefimiz var

Bu yıl yeni bir sektöre daha gireceklerini söyleyen Saray Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Özdağ’la aile şirketinin geleceğini, zor bir yılda yeni yatırım ve büyüme stratejilerini konuştuk...

Ayçe Tarcan Aksakal

atarcan@capital.com.tr

Saray Holding, pandemi döneminde yaptığı etkin yatırımlarla çift haneli büyüdü. Geçen yıl yüzde 40’ın üzerinde gösterdiği performansla ciroyu 1 milyar 450 milyon TL’ye çıkardı. Saray Holding Yönetim Kurulu Başkanı SAMİ ÖZDAĞ, büyümeyi devam ettirmekte kararlı olduklarını söylüyor. Yıl sonunda yüzde 38 artışla 2 milyar TL ciro hedeflediklerini belirten Özdağ, “Saray olarak dünya markası, Saray Grubu olarak da gıda devleri arasında olmak gibi iddialı bir hedefimiz var” diye konuşuyor.

Saray Holding, 2021’i pandemiye rağmen yüzde 40’ın üzerinde büyüyerek 1 milyar 450 milyon TL ciroyla kapattı. Enerjiden gıdaya, hayvancılıktan mobilya ve ambalaja kadar 9 sektörde 17 şirketle faaliyet gösteren holdingin ihracatı 62 milyon dolar oldu. Holdingin 3’üncü kuşağı ve yönetim kurulu başkanı Sami Özdağ, dedesi Durhasan Özdağ’ın Karaman’da meyve ziraatı ve ticaretiyle başladığı aile işini farklı sektörlere girerek büyüttüklerini belirtiyor.

Türkiye’nin 7 şehrinde ve yurt dışında iki farklı ülkede üretim yaptıklarını söyleyen Özdağ, bu yıl yüzde 38 büyüme ve 2 milyar TL ciro hedeflediklerini anlatıyor. En önemli hedefinin holdingin yeni kuşaklara başarılı bir şekilde geçmesi olduğunu belirten Özdağ, aile anayasalarının kendilerine önemli bir avantaj sağladığını söylüyor. Özdağ, “Sürdürülebilirliği çok önemsiyorum. Kurumsallaşma çalışmalarımız devam ediyor” diyor. Bu yıl yeni bir sektöre daha gireceklerini söyleyen Saray Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Özdağ’la aile şirketinin geleceğini, zor bir yılda yeni yatırım ve büyüme stratejilerini konuştuk:

Gıdaya yönelmeniz nasıl oldu?

3’üncü kuşağım. Saray Holding’in temeli dedemin Karaman’da meyve ziraatı ve ticaretine uzanıyor. 1961 yılındaysa rahmetli babam Kamil Özdağ gıda maddeleri ticaretine yöneliyor. Babam çocuklarına ticareti öğretmeye önem verirdi. Bizleri çocuk yaşta iş yerine götürür, eğitip yetiştirmeye gayret gösterirdi.

Kaç kardeşsiniz? Aile işine başlamanız nasıl oldu?

Yedi kardeşiz. En büyüğümüz ablamız, diğerleri erkek kardeş. Babamdan sonra Özdağ Kardeşler olarak 1979 yılında rahmetli büyük abim Adnan Özdağ ve Hasan Özdağ, ben, Ahmet Özdağ, Bekir Özdağ ve Bahattin Özdağ’la birlikte baba mesleği temel gıda ürünlerinin toptan ve perakende satışının dışında şekerleme, çikolata, lokum ve nikah şekeri satışına başladık. Daha sonra da Saray markasıyla lokum şekerleme üretimine girdik. 1981 yılında “Saray” markasını tescil ettirdik. İlk fabrikamızı Karaman’da kurduk. Daha sonra Kırklareli fabrikasında bisküvi, çikolata, şekerleme ve kek üretimine başladık. Şirketlerin artmasıyla 1996 yılında Saray Holding kuruldu.

Holding olarak büyüklüğünüz nedir?

Bünyemizde 17 şirket var. 2 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Ana sektörümüz gıdanın dışında tarım, hayvancılık, enerji, elektronik ve mekanik endüstrisi, mobilya, ambalaj, lojistik ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteriyoruz.

Pandemi, grubunuzu nasıl etkiledi?

Ne yazık ki hem ülke hem dünya olarak zor bir süreçten geçtik. Umuyorum ki bu süreci en kısa sürede atlatırız. Ancak biz genel olarak gıda, tarım ve enerji sektöründe yer almamızdan ve daha çok ihracat yapan şirketlerimiz olmasından dolayı pandemi sürecini daha rahat atlattık. Buna karşın ihracat yaptığımız bazı ülkelerde pandeminin pik yaptığı süreçlerde, lojistik sorunlar nedeniyle ihracat ürünlerini sevk etmekte zorlandık, ancak bu süreç çok uzun sürmedi. Zorluklara rağmen hiçbir zaman pes etmedik. Sorunların aşılmasında hepimiz tek yürek tek bilek olduk ve olmaya devam edeceğiz. Moral bozmaya, endişeye mahal yok.

Geçen yılı nasıl kapattınız? Cironuz ne oldu?

2021’i grup olarak 1 milyar 450 milyon TL ciroyla kapattık. l İhracatınız nedir? n 100’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Geçen yıl ihracatımız 62 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bir önceki yıla göre ne kadar büyüdünüz?

Ciroda yüzde 40’ın üzerinde büyüme sağladık. Gıdada yüzde 12, tarım sektöründeyse yüzde 35 büyüme yakaladık.

En hızlı büyüme hangi alanda?

Grup içinde makine ve ambalaj sektörleriyle enerji en hızlı büyüdüğümüz alanlar. Makine ve ambalajda yüzde 100’ün üzerinde büyüme gerçekleştirdik. Enerjide ise yüzde 78 büyüdük. Tek küçülme yaşadığımız alansa yüzde 20’yle süt işimiz oldu.

Grubu büyüten en önemli stratejiniz ne?

Kesinlikle özgün ve benzerlerimize göre daha kaliteli olmak. Bütün çalışmalarımızda rakiplerimizden farklılaşarak kendimize özgü stratejilerle ilerliyoruz. Topluma, tüketiciye daha çok hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Dijitalleşmeyi verime ve tasarrufa dönüştürüyoruz. En önemlisi inovatif ürünlerle tüketiciye yenilikler sunuyoruz. Bu sayede bulunduğumuz tüm sektörlerde fark yaratarak rekabet avantajı elde ediyoruz ve katma değerli işlerle sürdürülebilir büyüme stratejimizi sürdürüyoruz.

Son 2 yılda ne kadar yatırım yaptınız?

Mevcut enerji tesislerimize ek olarak son iki yılda yaklaşık 220 milyon dolar jeotermal santral yatırımı yaptık. Tarım ve gıdadaki tevsi, tamamlama ve modernizasyon yatırımları için yaklaşık 4,5 milyon dolar harcadık.

Bu yıl yeni yatırım yapacak mısınız?

Başta enerji ve gıda olmak üzere yeni yatırımlarımız devam ediyor. Enerji santrallerimizin daha verimli ve kaynak rezervuarımızın önümüzdeki onlarca yıllar sürdürülebilirliğini sağlamak için yatırım yapıyoruz. Enerji sektöründe mevcutta 105 megavat jeotermal üretim yapan santrallerimize ilave 50 megavat jeotermal santral yatırımına başladık. Enerjide ayrıca 40 megavat da güneş enerjisi yatırımımız devam ediyor. EN -SAR Elektronik ve Mekanik Endüstri şirketimizdeyse makine üretimine ilave, dijitalleşme ve yazılım yatırımları yapıyoruz.

Ajandanızda başka yeni yatırım var mı?

Tarımda mevcut 81 dönüm domates serasına ilave olarak 42 dönüm domates serası yatırımına başladık. Ayrıca mevcut 120 dönüm orman meyvesi üretim tesisinin üzerine 300 dönüm daha orman meyvesi ekimi yapağız. Tarımdaki planlarımız arasında daha verimli, daha kaliteli, lezzetli, daha maliyet düşürücü araştırmalar yapmak için Ar-Ge faaliyetlerini artırmak bulunuyor.

Gıda alanında yeni projeler neler olacak?

Bu yıl planımız bisküvi, çikolata, kek ve gofrette tüketiciye yönelik özellikle lezzet konusunda yeni inovatif çalışmalar yapmak.

2022 için ciro ve büyüme hedefiniz ne?

Büyümemizi devam ettirmek istiyoruz. 2021 yılına göre 2022’de grup olarak ciroda yüzde 38 büyüme hedefimiz var. 2022 için bütçe hedefimiz 2 milyar TL.

Bu yıl odaklanacağınız en önemli konular neler olacak?

Mevcut tüm şirketlerimizde inovatif ürün ve iş yapış usullerimizi geliştirmek istiyoruz. Sürdürülebilirliği sağlamak için dijitalleşmeye daha da çok önem vereceğiz. Markalarımızı ve kurumsal altyapımızı tüketici ihtiyaçları, teknolojik ve bilimsel gelişmelere ve de çevre dostu yaklaşımlara uygun olarak daha da güçlendireceğiz. Yurt içi ve yurt dışında daha da aktif rol üstlenmek de önceliklerim arasında.

Başka ne gibi planlarınız var?

Tüketici ihtiyaçlarını araştıran ve insanlığın hizmetine yönelik katma değeri yüksek, yenilikçi bir “iş yapış tarzı”nı geliştirerek sürdürülebilir rekabet avantajına ulaşmayı hedefliyoruz. Stratejik ürünlerin üretimi için maliyeti uygun kaynaklara erişimi kolaylaştırarak inovatif mal ve hizmet üretimleri için düşük maliyetle yol haritalarının belirlenmesi için çalışacağız. İşletmelerimizde hem verimlilik artırıcı otomasyon yatırımları hem enerji ve sarf malzemeleri alanında tasarrufu artıracağız. Aynı zamanda insan kaynaklarına yapacağımız yatırımlarla verime dayalı dikey büyütmeyi ön plana alacağız.

Yurt dışında yeni yatırım planınız var mı?

Ürettiğimiz tüm mal ve hizmetlerde başta Amerika ve Rusya olmak üzere yurt dışında pazarlama ve satış yatırımlarına ağırlık vermek istiyoruz.

Önümüzdeki 5 yılda holdingin en önemli büyüme adımları neler olacak?

Gıda, tarım, enerji, teknolojik makine sektörü ve dijital alanlarda önemli büyüme adımlarımız olacak. Orta vadede mevcut üretim yaptığımız sektörlere ilave yatırım planlıyoruz.

Yeni bir sektöre girmeyi veya satın alma planlıyor musunuz?

Evet, grup olarak kârlı ve ithalatı engelleyecek alanlarda büyümek için yeni yatırımlarımız olacak. Ekibimiz farklı bir sektöre girmek için bir proje üzerinde çalışıyor, önümüzdeki günlerde sonuçlandıracak. Teknolojik, nitelikli mal ve hizmet ürünlerle ithalatı azaltıp dünyaya nitelikli teknolojik mal ihracatı yapmak, cari açığı kapatmak, hatta artıya geçirmek için çalışacağız. Bu sayede yurt dışından sıcak para kullanmak yerine, ülkede kalıcı döviz geliri ve tasarruflarımızla kendi öz kaynağımızın artmasını sağlayabiliriz.

Hedeflerinizi gerçekleştirdiğinizi düşünüyor musunuz? Bundan sonrası için hayaliniz nedir?

Saray olarak dünya markası, Saray Grubu olarak da gıda devleri arasında olmak gibi iddialı bir hedefimiz var. Bunu gerçekleştirmek için aile ve holding olarak güçlü bir altyapımız olduğunu düşünüyoruz.



“30 YILDIR AİLE ANAYASAMIZ VAR”



4’ÜNCÜ JENERASYON Sürdürülebilirlik en önem verdiğimiz konuların başında geliyor. İşimizde sürdürülebilirliği sağlamak için 1992’den bu yana revizelerle gelen aile anayasamız var. Ailede sürdürülebilirlik için 4’üncü jenerasyon gençlerimizi yetiştirirken eğitim ve iş tecrübesine önem verdik.



EĞİTİM VE TECRÜBE Genç kuşağın her biri yurt içi ve yurt dışında çok kaliteli üniversitelerde okudu ve çocukluktan bu yana hem okuyup hem şirketlerimizde çalışarak tecrübe kazandı. Bu nedenle her biri bir şirketimizin başında bulunan 4’üncü jenerasyon aile gençlerimizin işlerine hakimiyeti yüksek.



STRATEJİK PLAN Ailenin genç yöneticileri işlerini çok başarılı ve birbirleriyle uyum içinde yürütüyor. Bizlerse 3’üncü jenerasyon olarak sağlığımızda geleceğin Saray’ını gençlerimize bırakma projesini yürütüyoruz. 4’üncü jenerasyonun projelerine destek, tasdik ve gözlem pozisyonunda kalarak katkı sağlıyoruz. 4’üncü jenerasyonla geliştirdiğimiz stratejik planlarımızı adım adım uygulamaya koyuyoruz.











SARAY’IN AJANDASINDA NE VAR?



1 Bünyemizde 17 şirket var. 2 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. 2021’i grup olarak 1 milyar 450 milyon TL ciroyla kapattık.

2 100’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Geçen yıl ihracatımız 62 milyon dolar olarak gerçekleşti.

3 Ciroda yüzde 40’ın üzerinde büyüme sağladık. Gıdada yüzde 12, tarım sektöründeyse yüzde 35 büyüme yakaladık.

4 Makine ve ambalajda yüzde 100’ün üzerinde büyüme gerçekleştirdik. Enerjide yüzde 78 büyüdük. Tek küçülme yaşadığımız alan yüzde 20’yle süt işimiz oldu.

5 Son iki yılda yaklaşık 220 milyon dolar jeotermal santral yatırımı yaptık.

6 Enerjide 40 megavat güneş enerjisi yatırımımız devam ediyor.

7 Tarım ve gıdadaki tevsi, tamamlama ve modernizasyon yatırımları için yaklaşık 4,5 milyon dolar harcadık.

8 Tarımda 42 dönüm domates serası yatırımına başladık. Ayrıca 300 dönüm daha orman meyvesi ekimi yapağız.

9 2021 yılına göre 2022’de grup olarak ciroda yüzde 38 büyüme hedefimiz var. 2022 için bütçe hedefimiz 2 milyar TL.

10 Saray olarak dünya markası, Saray Grubu olarak da gıda devleri arasında olmak gibi iddialı bir hedefimiz var.











“KRİZ DÖNEMLERİNİ FIRSATA ÇEVİRDİK”



“YILMADIK” Holdingi büyütürken dünya ve Türkiye’deki birçok ekonomik krizi, iktisadi, ticari ve sınai alanda zorlukları biz de yaşadık. Ancak hiçbir zaman yılmadık, korkmadık ve kriz dönemlerini fırsata çevirmeyi bildik. Tabii ki 1970’li yıllarda zorluklar gördük ve ülkemizin genelinin yaşadığı sorunlardan biz de payımıza düşeni aldık.



YATIRIM PROJELERİ Örneğin iş hayatımda gençlik yıllarımda ekonomimizin yarı devletçi olması nedeniyle o dönemin bürokratlarına yatırım projelerimizi anlatmak, güvendirip inandırmak hususunda zorluklar yaşadık. Ayrıca Karaman’a ilk fabrikamızı kurduğumuz yıl, dönemin enerji sorunları nedeniyle fabrikanın elektriğini bağlatamadık.



HAMMADDE SIKINTISI Üretime ilk başladığımız yıllarda teknoloji yurt dışından ithal ediliyor ve hammadde bulmakta zorlandığımız çok zamanlar oluyordu. Kardeşlerim ve ekibimizin akılcı, bilimsel ve dürüst çalışmaları sayesinde dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik kriz dönemlerine rağmen korkmadan, yılmadan profesyonel kadrolarımızla yolumuza devam ettik.











“KIT KAYNAKLARI İSRAF ETMEMELİYİZ”



SEKTÖREL FARKLILIK Türkiye’nin 7 şehrinde sektörel özellikleri dikkate alan bir anlayışla üretim yapıyoruz. Karaman’da bisküvi, çikolata, kek üretimimiz, Düzce’de mobilya, Kütahya’da oluklu mukavva ve Kırklareli’nde bisküvi ve 2’nci çikolata tesislerimiz var. Denizli Sarayköy’de jeotermal enerji ve Afyon Sandıklı’da ise jeotermal topraksız sera tarımı ve orman meyvesi üretimi yapıyoruz.



YURT DIŞI ÜRETİM Yurt dışında Ukrayna Kiev’de bisküvi tesisi, Suudi Arabistan’da bisküvi, şekerleme, kek üretim tesislerimiz bulunuyor. Aile olarak ilk günden bu yana çevreye, insana ve tüm canlılara saygı duyan bir çalışma prensibiyle çalışıyoruz. Dünyada ve ülkemizde doğal kıt kaynaklarımızı israf etmeden ve çevremize zarar vermeden kullanmamızın gerektiğinin bilincindeyiz.



KALKINMA FORMÜLÜ Ülke ve grubumuzun daha yüksek hızla kalkınmasının devamı için şu formülü dilimizden düşürmeyiz: “Bir birim teknolojik yatırım = 10 birim nitelikli verimli üretim: 1 birim tasarruflu tüketim = 9 birim değerinde ihracat.” Ülkemizde ekonomide hızlı büyümek için odaklanılması gereken alan öncelikle eğitim ve daha fazla nitelikli insan yetiştirmek.











