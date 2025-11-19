Altın güne nasıl başladı? (19 Kasım 2025)

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 576 liradan işlem görüyor.

19.11.2025 09:32:420
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,8 artışla 5 bin 540 liradan tamamladı. Güne değer kazancıyla başlayan gram altın, saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 5 bin 576 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 494 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 828 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,6 artışla 4 bin 95 dolarda seyrediyor.

Fed'in toplantı tutanakları belirleyici olacak

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları ile açıklanması beklenen Nvidia'nın finansal sonuçlarının varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması değerlendiriliyor.

Analistler bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonunun, yurt dışında ise FOMC toplantı tutanaklarının yanı sıra İngiltere'de enflasyon, Euro Bölgesinde enflasyon ve cari işlemler dengesi, ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 4 bin doların destek konumunda olduğunu ifade etti.


