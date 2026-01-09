Enflasyonu katladı: 2025’in reel getiri şampiyonu belli oldu

Külçe altın, verilerin hesaplanmaya başladığı 1997'den bu yana Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde en yüksek reel getiriyi geçen yıl yüzde 51,77 ile sağladı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, altın, geçen yılı yatırımcısına sağladığı yüksek getirilerle kapattı. Yıl boyunca yaşanan jeopolitik gerilimlerle artan belirsizlikler, hem bireysel hem de merkez bankaları düzeyinde artan talep, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ek tarifeler ile Çin ve ABD arasında artan ticari gerilim gibi birçok gelişme, yatırımcıları değerli metallere yönlendirdi.

Bu gelişmelerle tarihinde ilk defa 4 bin doları aşan altının ons fiyatı, rekorunu yıl sonunda 4 bin 500 doların da üzerine çıkardı. Aynı süreçte gram altın da 6 bin lira seviyesini geride bıraktı.

- Külçe altın rakiplerini geride bıraktı

TÜİK tarafından reel getirileri incelenen finansal yatırım araçları arasında da altın, kazancıyla diğer araçlardan önemli ölçüde ayrıştı. Külçe altın, yıl genelinde TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 51,77, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 55,6 reel getiri sağladı. Mevduat faizi, devlet iç borçlanma senetleri, BIST 100 endeksi, avro ve dolar gibi diğer yatırım araçları içerisinden 2025'te en yüksek reel getiriyi sağlayan, yüzde 8,93 ile mevduat faizi oldu.

- 1997'den bu yana en yüksek getiri

Külçe altının yüzde 51,77 getiri sağladığı 2025, TÜİK'in bu hesaplamayı yapmaya başladığı 1997 yılından bu yana en yüksek reel getiri sağladığı yıl olarak da tarihe geçti. Külçe altın, TÜFE ile indirgendiğinde 1997'de yüzde 24,8 ile yatırımcısına en fazla kaybettirdiği yılı yaşadı. Yüzde 43,94 kazanç sağlandığı 2020 ise 2025'ten sonra getirinin en yüksek olduğu ikinci yıl oldu.