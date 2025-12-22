Kıymetli metaller haftaya rekorlarla başladı: 1 yorum var

Kıymetli metallerde yeni haftada rekorlar ve tarihi zirveler öne çıkarken ons bazında fiyatlar, altında 4 bin 420,3 dolarla, gümüşte 69,5 dolarla rekor, platinde 2 bin 76,6 dolarla Temmuz 2008'den bu yana, paladyumda bin 805,5 dolarla Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yıl göreve gelmesinin ardından emtia piyasasında sert dalgalanmalar görüldü. Kıymetli metaller de bu sene emtia piyasasında yatırımcısını en fazla sevindiren ürünlerin arasında yer aldı.

2024 sonundan bu yana altında yüzde 68'in, gümüşte yüzde 138'in, platinde yüzde 126'nın, paladyumda yüzde 95'in üzerinde yükseliş görüldü. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlaması ve bu sene toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi yapması, özellikle kıymetli metalleri olumlu etkileyen faktörlerin arasında yer aldı.

Fed'in 2026'da iki faiz indirimine gideceği öngörülürken ABD Başkanı Donald Trump'un agresif şekilde faiz indirimini savunması da altın ve gümüş için olumlu etki yaratıyor.

Bunun yanı sıra jeopolitik risklerin devam etmesi, arza yönelik sıkıntılar da kıymetli metallerdeki yükselişleri destekledi. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken ABD ile Venezuela arasında tırmanan gerilim de son zamanlarda özellikle altın ve gümüşün fiyat hareketleri üzerinde etkili oldu.

Merkez bankalarının alımlarına devam etmesi, altın fiyatlarındaki yükselişte önemli rol oynadı. Hindistan emeklilik düzenleyici kurumuna ait fonların yüzde 1’inin onaylı altın ve gümüş ETF’lerine ayırabilmesine izin verilmesi de altın ve gümüşe talebi artırdı.

Öte yandan gümüş, endüstriyel alanda da yoğun talep görüyor. Özellikle güneş enerjisi, elektronik ve elektrikli araç sektörlerinden gelen taleplerle gümüşteki endüstriyel talep, güçlü kalmaya devam ediyor. ABD'nin "kritik mineral" listesine alma kararı da gümüş talebinin artacağına yönelik öngörüleri kuvvetlendirdi.

- Platin ve paladyumdaki Çin talebi etkili oldu

Çin, Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonunun otomotiv ve sanayi sektörlerinde kullanılan platin ve paladyum için vadeli işlem ve opsiyon kayıtlarını onaylaması, bu iki ürünün fiyat hareketlerinde etkili oldu.

Diğer taraftan platin ve paladyum fiyatları, bu yıl arz sıkıntısı nedeniyle sert yükseldi. Madencilik arzındaki daralma, gümrük tarifelerindeki belirsizlik ve altına yönelen yatırımcıların kısmen bu metallere dönmesi platin ve paladyumun yükselişinde etkili oldu.

Rusya kaynaklı jeopolitik riskler, paladyum fiyatlarını da yukarı yönlü etkiledi. Güney Afrika'dan gelen zayıf üretim de fiyatlarının yükselişine neden olurken platinin öne çıkmasındaki diğer nokta da bu yıl ABD Başkanı Trump ile Elon Musk arasındaki sözlü gerilim oldu.

Bu gerilimle Trump'ın elektrikli araçlara yönelik teşvikleri azaltacağı veya kaldıracağına yönelik beklentiler artarken platinin de daha çok karbon yakıtlı otomobillerde yani elektrikli olmayan, egzozlu otomotivlerde kullanılan ürünlerden olması, bu ürüne talebin artacağı beklentilerini çoğalttı.

- Faiz indirimine daha sıcak bakacak Fed başkanı beklentisi, piyasalardaki ana motivasyon

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine bir süredir piyasalarda faiz indirimi beklentisinin olduğunu belirterek, "Aralık ayında Fed'in faiz indirmesi, kıymetli metallere, genel olarak emtia piyasasına olumlu yansımıştı zaten ama bundan öte hep söylediğimiz gibi 2026 yılı içerisinde Fed başkanının değişecek olması ve faiz indirimine daha sıcak bakan Fed başkanının geleceği beklentisi, aslında piyasalardaki ana motivasyon diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bu nedenle 2026'da faiz indirimlerinin süreceği beklentisinin oluştuğunu dile getiren Ergezen, bunun da doğal olarak ekonomilerde toparlanma ve emtia tarafında talep artışını da beraberinde getireceği düşüncesine yol açtığını anlattı.

Ergezen, böyle olunca da bu süreçten doğal olarak özellikle endüstriyel alanda daha fazla kullanılan gümüş, platin ve paladyum gibi ürünlerin çok daha olumlu etkilendiğini vurguladı.

Bu gelişmelerin altına da yansımasının izlendiğini ama nispeten etkilerin daha düşük olduğunu ifade eden Ergezen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Altın/gümüş rasyosu da zaten artık burada baktığımız zaman 65 seviyesinin de altına gelmiş durumda. Bu, çok ciddi bir geri çekiliş aslında. Uzun yıllardan beri bu seviyeleri görmediğimizi söyleyebilirim. Bu da bize piyasadaki faiz indirim beklentisinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Faiz indirim beklentisinin özellikle endüstriyel alanda kullanılan ürünlerde çok daha etkili olduğunu söylememiz mümkün. Bunun da etkilerini zaten baktığımız zaman gümüş, platin, paladyum gibi görüyoruz."

Platindeki yükselişe değinen Ergezen, Çin tarafında özellikle faiz indirimi beklentilerinin ve ülkedeki yerel teşviklerin devam edeceği tahminlerinin platindeki yükselişte etkili olduğunu söyledi.

Ergezen, ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesinin de altının yeni zirvelere doğru yönelmesine yol açan en önemli etken olduğunu belirterek, enflasyon verisi beklentilerin altında kalınca doğal olarak faiz indirimlerinin de devam edeceği hatta belki artarak süreceği öngörülerinin oluştuğunu dile getirdi.