1 temettü, 1 bedelsiz: 2 hissenin fiyatında düzeltme var (14 Ocak)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün iki hissenin fiyatında, hak kullanımından dolayı düzeltme yapıldığını duyurdu.
Açıklamaya göre, Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,8333333 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,7083333 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 80,117 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
Açıklamaya göre, Lider Faktoring A.Ş. (LIDFA) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Lider Faktoring A.Ş. (LIDFA)
%95 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 2,431 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)