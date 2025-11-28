1 temettü, 1 bedelsiz: 2 hissenin fiyatında düzeltme var (28 Kasım)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün iki hissenin fiyatında, hak kullanımından dolayı düzeltme yapıldığını duyurdu.

28.11.2025 10:15:370
Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,051282 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,0435897 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 170,549 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Açıklamaya göre, Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (EFOR) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (EFOR)

% 500 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 23,30 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

