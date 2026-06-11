10 Haziran tarihli SPK bülteninde hangi önemli kararlar alındı?

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Beta Enerji ve Teknoloji AŞ'nin 40 liradan halka arzını uygun buldu.

Türkiye Sigorta AŞ'nin 10 milyar liralık ve Goodyear Lastikleri Türk AŞ'nin 1 milyar 250 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

Kurul, Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 4 milyar liralık, Creditwest Faktoring AŞ'nin 670 milyon liralık, Deva Holding AŞ'nin 4 milyar liralık, Pınar Süt Mamulleri Sanayii AŞ'nin 2 milyar 500 milyon liralık, Tera Yatırım Bankası AŞ'nin 12 milyar liralık ve 50 milyon dolarlık, Aytemiz Yatırım Bankası AŞ'nin 5 milyar liralık ve 50 milyon avroluk, Ak Finansal Kiralama AŞ'nin 150 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.

Emlak Varlık Kiralama AŞ'nin 4 milyar liralık yönetim sözleşmesine dayalı yeşil-sürdürülebilir kira sertifikası, Hedef Varlık Kiralama AŞ'nin 325 milyon liralık ve Ahlatcı Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraç başvurularını onayladı.

Büyükdemir Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Büyükdemir Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon'un kuruluşlarına izin verilmesi talepleri ve Destek Yatırım Bankası AŞ'nin emir iletimine aracılık faaliyet izni verilmesine ilişkin başvurusu olumlu karşılandı.

Bir tüzel, iki gerçek kişiye 23 milyon 902 bin 868 lira idari para cezası uygulayan Kurul, 12 internet sitesine ve sosyal medya hesaplarına erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.