14 Ocak tarihli SPK bülteninde hangi önemli kararlar alındı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 3 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

14.01.2026 21:55:520
Paylaş Tweet Paylaş
14 Ocak tarihli SPK bülteninde hangi önemli kararlar alındı?

SPK bültenine göre, Kurul, Türk Altın İşletmeleri AŞ (TRALT) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1. veya 104. maddelerinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 3 isme yasak getirdi.

Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 15 Ocak itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (12-16 Ocak)

Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (12-16 Ocak)

Borsa İstanbul'dan 6 hisseye tedbir kararı geldi

Borsa İstanbul'dan 6 hisseye tedbir kararı geldi

Borsa İstanbul’da gong ZGYO için çaldı

Borsa İstanbul’da gong ZGYO için çaldı

Yorum Yaz