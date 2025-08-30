2 şirket bedelsiz başvurusu yaptı: Yüzde 600 ve Yüzde 270

Borsa İstanbul'da payları işlem gören 2 şirket dün (29 Ağustos) bedelsiz sermaye artırımı yapmak için SPK'ya başvurduklarını duyurdu. İşte o şirketler:

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ALGYO) / Yüzde 600

Şirketten bugün KAP'a bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusu hakkında açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:

Kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000,-TL çıkarılmış sermayesi 289.800.000,-TL olan Şirketimiz; Çıkarılmış sermayesinin beheri 1 Kr nominal değerde 173.880.000.000 adet hamiline yazılı C grubu pay karşılığı 1.738.800.000,-TL tutarında artırılarak 2.028.600.000,-TL'ye çıkarılması ve esas sözleşmenin 6 ve 7 nci maddelerinin ekteki yeni şeklinin tadili için 29/08/2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapmıştır.

AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY) / Yüzde 270

Şirket yönetim kurulu, şirketin 725.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 195.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %270 oranında artış ile beheri 1 TL nominal değerde 195.000.000 adet pay karşılığı 526.500.000,00 TL artırılarak 721.500.000,00 TL'ye artırılmasına karar verdi. Bugün KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimizin 28.08.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden Bedelsiz Sermaye Artırımına ilişkin 29.08.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz yapılmıştır" denildi.

