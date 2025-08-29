6 ay sonra SPK'dan halka arz onayı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 28 Ağustos 2025 tarihinde yayımladığı 2025/46 numaralı bültenden yeni halka arz onayı kararı çıktı. Böylece uzun bir aradan sonra ilk kez bir halka arza onayı verilmiş oldu.