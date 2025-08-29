6 ay sonra SPK'dan halka arz onayı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 28 Ağustos 2025 tarihinde yayımladığı 2025/46 numaralı bültenden yeni halka arz onayı kararı çıktı. Böylece uzun bir aradan sonra ilk kez bir halka arza onayı verilmiş oldu.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 2025-46 numaralı bültenini yayımladı. Bültende bir şirketin ilk halka arzına onay verildiği duyuruldu. İlk kez payları halka arz edilecek şirketin halka arz fiyatı ve halka arz büyüklüğü şöyle:
Dof Robotik Sanayi AŞ‘nin 1 TL nominal bedelli payları 45,00 TL sabit bedelle halka arz edilecek.
Dof Robotik Sanayi AŞ‘nin halka arz büyüklüğü 2,025 milyar TL olarak gerçekleşecek.
Halka arzın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 2025-46 numaralı bülteninde yayımlanan detayları şöyle: