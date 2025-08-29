7 şirketin borçlanmasına onay verildi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 28 Ağustos 2025 tarihinde 2025/46 numaralı bültenini yayınladı. Bültende 7 şirketin borçlanma aracı ihracına yönelik başvurularına onay verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2025/46 sayılı bülteninde, yedi şirketin borçlanma aracı ihracı başvurularına onay verildi. Onaylanan ihraçlar, nitelikli yatırımcıya ve tahsisli satış yöntemleriyle gerçekleştirilecek.

Onay verilen başvurular şöyle:

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

  • İhraç türü: Yapılandırılmış Borçlanma Aracı

  • Nominal ihraç tavanı: 1.000.000.000 TL

  • Satış türü: Nitelikli yatırımcı
    Ak Yatırım Menkul Değerler, nitelikli yatırımcılara yönelik 1 milyar TL tutarında yapılandırılmış borçlanma aracı ihracı için SPK’dan onay aldı.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

  • İhraç türü: Yapılandırılmış Borçlanma Aracı

  • Nominal ihraç tavanı: 500.000.000 TL

  • Satış türü: Nitelikli yatırımcı
    İnfo Yatırım Menkul Değerler, nitelikli yatırımcılara yönelik 500 milyon TL tutarında yapılandırılmış borçlanma aracı ihracı için SPK’dan onay aldı.


Atılım Faktoring A.Ş.

  • İhraç türü: Tahvil / Finansman Bonosu

  • Nominal ihraç tavanı: 366.000.000 TL

  • Satış türü: Nitelikli yatırımcı
    Atılım Faktoring, nitelikli yatırımcılara yönelik 366 milyon TL tutarında tahvil / finansman bonosu ihracı için SPK’dan onay aldı.


Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

  • İhraç türü: Tahvil / Finansman Bonosu

  • Nominal ihraç tavanı: 3.000.000.000 TL

  • Satış türü: Nitelikli yatırımcı
    Gen İlaç, nitelikli yatırımcılara yönelik 3 milyar TL tutarında tahvil / finansman bonosu ihracı için SPK’dan onay aldı.


Ulusal Faktoring A.Ş.

  • İhraç türü: Tahvil / Finansman Bonosu

  • Nominal ihraç tavanı: 1.220.000.000 TL

  • Satış türü: Nitelikli yatırımcı
    Ulusal Faktoring, nitelikli yatırımcılara yönelik 1,22 milyar TL tutarında tahvil / finansman bonosu ihracı için SPK’dan onay aldı.


QNB Finansal Kiralama A.Ş.

  • İhraç türü: Tahvil / Finansman Bonosu

  • Nominal ihraç tavanı: 6.500.000.000 TL

  • Satış türü: Tahsisli / Nitelikli yatırımcı
    QNB Finansal Kiralama, tahsisli ve nitelikli yatırımcılara yönelik 6,5 milyar TL tutarında tahvil / finansman bonosu ihracı için SPK’dan onay aldı.


Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.

  • İhraç türü: Tahvil / Finansman Bonosu

  • Nominal ihraç tavanı: 10.000.000.000 TL

  • Satış türü: Tahsisli / Nitelikli yatırımcı
    Gelecek Varlık Yönetimi, tahsisli ve nitelikli yatırımcılara yönelik 10 milyar TL tutarında tahvil / finansman bonosu ihracı için SPK’dan onay aldı.

