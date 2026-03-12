Asya borsaları artan petrol fiyatlarıyla negatif seyrediyor

Asya borsaları, petrol fiyatlarının tekrar yükselişe geçmesi ve ABD'de enflasyona ilişkin belirsizliklerle negatif bir seyir izliyor.

Orta Doğu'da devam eden çatışmalar fiyatlamalar üzerinde etkili olurken bu durum, petrol piyasasında dalgalanmalara yol açarak hisse senedi piyasalarına da olumsuz yansıyor.

Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki dalgalanmaların enflasyon beklentilerini etkilemeye devam etmesi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Ülkelerin stratejik petrol rezervlerini piyasaya sürme konusunda anlaşmaya varmasına karşın Irak petrol tankerlerinin ve Umman petrol tanklarının İran tarafından saldırıya uğramasıyla petrol fiyatları tekrar sert yükseldi.

Brent petrolün varil fiyatı gün içinde 99 doları görmesinin ardından geri çekilmişti. Şu sıralarda ise Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4,8 artışla 96 dolardan işlem görüyor.

Bu gelişmelerle artan küresel risk algısının etkisiyle Asya piyasalarında satıcılı bir seyir öne çıkıyor.

- Japonya petrol rezervlerini kullanıma açıyor

Bölgede enerji tedarikine yönelik endişeler dikkati çekerken Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, dün Orta Doğu'daki gerilimin petrol fiyatlarında sert artışa yol açabileceği endişesiyle ülkenin petrol rezervlerinin kullanılmaya başlanacağını açıkladı.

Bu kapsamda ilk olarak özel sektörün elinde bulunan 15 günlük petrol rezervinin, ardından da hükümetin kontrolündeki 30 günlük petrol rezervinin piyasaya sunulacağını belirten Takaiçi, kararın Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ile koordinasyon beklenmeden uygulanacağını ifade etti.

Güney Kore hükümeti de IEA'nın yükselen petrol fiyatlarını düşürmek için koordineli petrol rezervi salımı önerisiyle ilgili görüşmelere yakından dahil olduğunu bildirdi.

Bu gelişmelerin de etkisiyle dolar/yen paritesi 159'a çıkarak ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Çin'de ise ülke basınında çıkan haberlere göre mart ayında rafine yakıt ihracatına yasak getirileceği ve söz konusu önlemin benzin, dizel ve jet yakıtı sevkiyatlarını kapsayacağı bildirildi.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 düşüşle 5.583,3 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 azalışla 54.449,5 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda ��in'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 4.115 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,9 düşüşle 25.664 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,7 kayıpla 76.346 puan seviyesinde bulunuyor.