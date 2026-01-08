Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor

Asya borsalarında, Güney Kore hariç negatif seyir öne çıkarken, ABD endekslerindeki denge arayışı ve teknoloji hisselerindeki kar satışlarının bölge piyasalarında da yayıldığı izleniyor.

Japonya'da teknoloji hisselerindeki satışlar endeksteki düşüş üzerinde etkili olurken, Japonya'da aralık ayı tüketici güven endeksi 37,2 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Merkez bankaları tarafında ise Japonya Merkez Bankasının (BoJ) ülkedeki 9 bölgeyi analiz eden raporu öne çıktı. Raporda, 9 bölgenin tamamının ekonomilerinin orta düzeyde toparlandığını ve ivme kazandığı aktarılırken, bazı zayıflıkların görüldüğü bildirildi.

BoJ'un raporunda, ülkenin ekonomik olarak en önemli bölgelerinden olan Kanto-Koshinetsu'da ekonominin, bazı bölgelerde zayıflık görülmesine rağmen, orta düzeyde bir toparlanma gösterdiği kaydedildi. Kanto-Koshinetsu bölgesi başkent Tokyo'yu içinde barındırırken, aynı zamanda Japonya'nın en büyük sanayi bölgesi olan Keihin Sanayi Bölgesini de kapsıyor.

- Japonya-Çin gerilimine sondaj gemileri krizi eklendi

Japonya Kabine Baş Sekreteri Minoru Kihara, Japonya'nın, Çin'in Doğu Çin Denizi'ndeki doğal gaz sondaj gemisini protesto ettiğini açıkladı.

Çin'in Doğu Çin Denizi'nde iki ülke arasındaki orta hattın Çin tarafına bir sondaj gemisinin demirlediği ifade edilirken bunun Japonya Sahil Güvenliği'nin 2 Ocak'ta bir seyir uyarısı yayınlamasına yol açtığı bildirildi.

Kihara, söz konusu faaliyetin, bölgedeki münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı sınırlarının henüz belirlenmemiş olmasına rağmen gerçekleştiğini belirtti. Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 düşüşle 51.136 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyirle 4.552 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 4.082 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 1,5 düşüşle 26.060 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,7 kayıpla 84.326 puan seviyesinde bulunuyor.