Asya borsaları Hong Kong hariç negatif seyrediyor

Asya borsaları, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlandığına yönelik haberlere karşın bu ateşkese ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerle haftanın ilk işlem gününde Hong Kong hariç negatif seyrediyor.

12.10.2026 10:21:460
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Asya borsaları Hong Kong hariç negatif seyrediyor

Küresel piyasalar, Rusya'nın dizel ihracat yasağını kısmen kaldırmasıyla oluşan iyimserliğe karşın, Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle haftaya temkinli başladı.

Asya borsalarında, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlandığına yönelik haberlere karşın bu ateşkese ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerle haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Analistler, bu haftadan itibaren hızlanacak bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirterek, karlılık performansı ve büyüme beklentilerine ilişkin öngörülerin yatırımcıların pozisyonlanmasında belirleyici olabileceğini ifade etti.

Artan enerji maliyetlerinden dolayı ABD’de enflasyonun hızlanabileceği tahmin ediliyor. Enflasyonun beklentilerin aksine hızlanmaması durumunda ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin bu ayki toplantıda piyasaları rahatlatabilecek yumuşak tonda ifadeler kullanabileceği öngörülüyor.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,65 azalışla 6.384 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 düşüşle 3.801 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 yükselişle 24.271 puan, Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 71.920 puan seviyesinde bulunuyor.

Japonya'da ise piyasalarda tatil nedeniyle işlem yapılmıyor.

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