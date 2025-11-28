Asya borsaları karışık seyrediyor

Çin'de önde gelen emlak ve inşaat şirketlerinden China Vanke'nin 2 milyar yuan (282,6 milyon dolar) değerindeki yerel para cinsinden tahvilin geri ödemesini ertelemek için tahvil sahiplerinden onay istemesi sonrasında konut piyasasındaki endişeler devam ediyor.

Söz konusu gelişme Çin'in zaten sıkıntıda olan gayrimenkul sektöründe bu sorunların daha da derinleşebileceğine dair endişeleri tetikliyor. Analistler, Vanke'nin temerrüde düşmesinin Evergrande ve Country Garden gibi büyük özel şirketlerde görülen önceki temerrütleri gölgede bırakabileceğini söyledi.

Gayrimenkul sektörünün Çin ekonomisine yaptığı büyük katkı göz önüne alındığında ülkenin ekonomik büyümesinin de olumsuz etkilenebileceği öngörülüyor. Söz konusu endişeler Çin piyasalarındaki artışları sınırlıyor.

- Japonya'da çekirdek enflasyon beklentilerin üzerinde geldi

Japonya'da açıklanan makroekonomik veriler ülkede enflasyonun dirençli kaldığına işaret ederken, BoJ'un parasal sıkılaşmaya gidebileceğine yönelik beklentiler arttı.

Japonya'da ülkedeki enflasyon görünüme ilişkin çerçeve çizen Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde yüzde 2,7 ile beklentilere paralel artarken, çekirdek TÜFE yüzde 2,8 ile tahminlerin üzerinde yükseldi.

Ülkede işsizlik oranı da ekimde yüzde 2,6 ile tahminleri aşarken, aynı dönemde perakende satışlar yüzde 1,7 ile öngörülerin üzerinde arttı. Japonya'da sanayi üretimi de ekimde aylık bazda yüzde 1,4 çıktı.

Öte yandan dolar/yen paritesi yatay seyirle 156,2 seviyesinde bulunuyor. Analistler, Japonya'da perakende satışlarının artmasının ülkede enflasyon endişelerini körüklediği belirtirken, bu durumun BoJ'un parasal sıkılaşma politikasının güç kazanmasına yönelik beklentileri yükselttiğini kaydetti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,17 yükselişle 50.253 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,51 azalışla 3.926 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,26 değer kazancıyla 3.885 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,24 kayıpla 25.871 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise bir önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 85.874 puanda seyrediyor.